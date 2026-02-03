الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة

كشفت صحيفة DaveOCKOP الإنجليزية، المتخصصة في متابعة أخبار نادي ليفربول، أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين وضعت النجم المصري محمد صلاح على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، في ظل تطورات جديدة أعادت فتح ملف انتقاله من جديد.

ووفقًا للتقارير، تتابع رابطة الدوري السعودي وضع محمد صلاح عن كثب هذا الموسم، وسط قناعة متزايدة بأن التوقيت الحالي قد يكون الأنسب للتحرك الجاد نحو ضمه، في ملف ظل حاضرًا بقوة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ورغم ارتباط اسم محمد صلاح بالدوري السعودي منذ فترة طويلة، إلا أن الأمر بدا وكأنه أُغلق مؤقتًا بعدما قرر النجم المصري تمديد عقده مع ليفربول لمدة عامين في 2025، ليستمر داخل صفوف “الريدز” حتى صيف 2027، وذلك بعد رفض النادي عرضًا ضخمًا من اتحاد جدة في صيف 2023 قُدّر بنحو 150 مليون جنيه إسترليني.

لكن في فبراير 2026، عادت المساعي السعودية بقوة غير مسبوقة، حيث أصبح محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، الخيار الأول للجنة الاستقطابات بالدوري السعودي، تمهيدًا لضمه إلى صفوف اتحاد جدة بداية من الموسم المقبل، ليكون البديل الأبرز للنجم الفرنسي كريم بنزيما.

وجاء هذا التحرك عقب الرحيل المفاجئ لكريم بنزيما عن اتحاد جدة، رغم قيادته الفريق لتحقيق ثنائية محلية تاريخية بعد انضمامه من ريال مدريد في 2023، حيث أنهى اللاعب الفرنسي عقده بعد رفضه عرض تمديد وصفه بـ"غير المناسب"، قبل أن ينضم لاحقًا إلى نادي الهلال بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وتشير التقارير إلى أن مسؤولي الدوري السعودي يستعدون لفتح قنوات تواصل مع محمد صلاح خلال الأسابيع المقبلة، مستفيدين من عدة عوامل، أبرزها اقتراب عقد اللاعب من مراحله الأخيرة مع ليفربول، ما يجعل الصيف المقبل فرصة أخيرة للنادي الإنجليزي لتحقيق عائد مادي من بيعه في حال عدم التوصل لاتفاق جديد للتمديد.

كما ساهمت رغبة موسى ديابي في مغادرة اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في تمهيد الطريق أمام محمد صلاح ليصبح قائد المشروع الهجومي الجديد للفريق، خاصة على الجناح الأيمن، بداية من موسم 2026-2027.

وفي السياق ذاته، أكد موقع Liverpool.com أن اتحاد جدة لا يزال من أكثر الأندية السعودية إصرارًا على التعاقد مع محمد صلاح، في إطار سعي الدوري السعودي لمواصلة استقطاب النجوم العالميين، حيث يتردد أيضًا تداول أسماء بارزة أخرى مثل فينيسيوس جونيور وعثمان ديمبيلي ضمن اهتمامات الأندية السعودية خلال المرحلة المقبلة.