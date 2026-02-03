قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد صورا صادمة لـ سقوط سيارة فى حفرة للصرف الصحى بمطروح
مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

كشفت صحيفة DaveOCKOP الإنجليزية، المتخصصة في متابعة أخبار نادي ليفربول، أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين وضعت النجم المصري محمد صلاح على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، في ظل تطورات جديدة أعادت فتح ملف انتقاله من جديد.

ووفقًا للتقارير، تتابع رابطة الدوري السعودي وضع محمد صلاح عن كثب هذا الموسم، وسط قناعة متزايدة بأن التوقيت الحالي قد يكون الأنسب للتحرك الجاد نحو ضمه، في ملف ظل حاضرًا بقوة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ورغم ارتباط اسم محمد صلاح بالدوري السعودي منذ فترة طويلة، إلا أن الأمر بدا وكأنه أُغلق مؤقتًا بعدما قرر النجم المصري تمديد عقده مع ليفربول لمدة عامين في 2025، ليستمر داخل صفوف “الريدز” حتى صيف 2027، وذلك بعد رفض النادي عرضًا ضخمًا من اتحاد جدة في صيف 2023 قُدّر بنحو 150 مليون جنيه إسترليني.

لكن في فبراير 2026، عادت المساعي السعودية بقوة غير مسبوقة، حيث أصبح محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، الخيار الأول للجنة الاستقطابات بالدوري السعودي، تمهيدًا لضمه إلى صفوف اتحاد جدة بداية من الموسم المقبل، ليكون البديل الأبرز للنجم الفرنسي كريم بنزيما.

وجاء هذا التحرك عقب الرحيل المفاجئ لكريم بنزيما عن اتحاد جدة، رغم قيادته الفريق لتحقيق ثنائية محلية تاريخية بعد انضمامه من ريال مدريد في 2023، حيث أنهى اللاعب الفرنسي عقده بعد رفضه عرض تمديد وصفه بـ"غير المناسب"، قبل أن ينضم لاحقًا إلى نادي الهلال بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وتشير التقارير إلى أن مسؤولي الدوري السعودي يستعدون لفتح قنوات تواصل مع محمد صلاح خلال الأسابيع المقبلة، مستفيدين من عدة عوامل، أبرزها اقتراب عقد اللاعب من مراحله الأخيرة مع ليفربول، ما يجعل الصيف المقبل فرصة أخيرة للنادي الإنجليزي لتحقيق عائد مادي من بيعه في حال عدم التوصل لاتفاق جديد للتمديد.

كما ساهمت رغبة موسى ديابي في مغادرة اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في تمهيد الطريق أمام محمد صلاح ليصبح قائد المشروع الهجومي الجديد للفريق، خاصة على الجناح الأيمن، بداية من موسم 2026-2027.

وفي السياق ذاته، أكد موقع Liverpool.com أن اتحاد جدة لا يزال من أكثر الأندية السعودية إصرارًا على التعاقد مع محمد صلاح، في إطار سعي الدوري السعودي لمواصلة استقطاب النجوم العالميين، حيث يتردد أيضًا تداول أسماء بارزة أخرى مثل فينيسيوس جونيور وعثمان ديمبيلي ضمن اهتمامات الأندية السعودية خلال المرحلة المقبلة.

محمد صلاح ليفربول دوري روشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

هواتف أوبو Find X9

باقوى معالج وقوة شحن جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك اهم مواصفاته

تويوتا

سيارات تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. كيف تحمي سيارتك؟

مواصفات كاميرا هاتف iQOO 15 Ultra

الأقوى في تاريخ فيفو.. أهم مواصفات هاتف iQOO 15 Ultra قبل إنطلاقه

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد