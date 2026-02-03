قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

ندى سويفى

فجرت تحريات مباحث شرطة السياحة والآثار عدة مفاجآت في اتهام الفنان محمود حجازي باغتصاب فتاة أجنبية داخل فندق شهير بمنطقة وسط البلد حيث كشف تفريغ كاميرات المراقبة عن تواجد الفنان داخل غرفة الفتاة لمدة طويلة عكس ما ذكره في التحقيقات.

وقال الفنان محمود حجازي في محضر الشرطة فور مواجهته بدخول غرفة الفتاة المجني عليها في الفندق قال أنه كان اتفق على لقاءها لبحث مشروع وعمل بينهما وأنه مكث في الغرفة لمدة 10 دقائق فقط لكن بعد مراجعة كاميرات المراقبة تبين أنه دخل إلى الغرفة وخرج منها بعد ساعة ونصف.

وأضافت التحريات أن حجازي تعرف على الفتاة منذ 6 أشهر عبر تطبيق تيك توك وأغراها بعمل مشروع ميكب ارتيست في مصر وأوهمها بتقديمها لصديقاته من الفنانات لإقناعها بالحضور إلى البلاد وبالفعل وصلت يوم 6 يناير الماضي وتوجه إلى المطار واصطحبها في سيارة BMW إلى الفندق وهو نفس يوم حدوث الواقعة محل التحقيق.

كما كشفت التحقيقات عن كيفية حدوث الواقعة بحسب أقوال المجني عليها في التحقيقات أن الفنان محمود حجازي طلب الصعود إلى غرفة الفتاة وباعتبارها أجنبية مولودة في دولة أوروبية لم تعتبر الأمر غريبا ونزلت من غرفتها واصطحبته للغرفة بالكارت الخاص بها وفور دخوله الغرفة طلب منها رؤية النيل من الشرفة ثم سحبها من يديها وشل مقاومتها واعتدى عليها ثم غادر الفندق مع تهديدها بعدم الافصاح عما حدث لأحد.

وأضافت المجني عليها أنها غادرت البلاد بعد حوالي أسبوعين ولم تكن تعلم كيفية التصرف حتى علمت بخلافه مع زوجته وأنه تم التحقيق معه ما جرأها على الحضور وتقديم بلاغ ضده لاستعادة حقها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن محمود حجازي فور مواجهته بمحضر الشرطة نفى الواقعة تماما قائلا:"محصلش ومجتش جنبها" وأثناء التحقيق معه في النيابة تضاربت أقواله وقال: "هي اللي اتحرشت بيا"

مازالت التحقيقات مستمرة بعد عرض الفنان محمود حجازي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له وإرساله للمساعدات الفنية لفحص هواتفه وحساباته الشخصية. 

الفنان محمود حجازي اغتصاب فتاة أجنبية الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي شرطة السياحة والآثار

