النيابة تقرر عرض الفنان محمود حجازي على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق المختصة عرض الفنان محمود حجازي على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة منه، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالتعدي على فتاة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وجاء قرار النيابة عقب سماع أقوال المجني عليها والمتهم، ومواجهته بما ورد في محضر الواقعة، والاطلاع على التحريات الأولية، تمهيدًا لمضاهاة العينة مع ما يسفر عنه تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، واستكمال التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على الفنان محمود حجازي، عقب بلاغ تقدمت به فتاة اتهمته فيه بالتعدي عليها داخل فندق شهير، حيث جرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة المختص، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة في ضوء التقارير الفنية والتحريات الأمنية.