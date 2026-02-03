أعلنوا عن أنفسهن على الإنترنت.. ضبط 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام 3 سيدات باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة بدون تمييز مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن بنطاق قسمى شرطة ثان المنتزه أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهن 3 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى.

بمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





