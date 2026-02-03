صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان على القطاع لـ71,803 شهداء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 شهداء و15 إصابة.

وقالت الصحة الفلسطينية في تقرير لها ؛ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأضافت : منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر):

إجمالي عدد الشهداء: 529 وإجمالي عدد الإصابات: 1,462 وإجمالي حالات الانتشال: 717.

كما بلغت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023: للشهداء: 71,803.

فيما وصل العدد التراكمي للإصابات: 171,570 بحسب التقرير الصادر ععن صحة غزة .