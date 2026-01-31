صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 31 شخصاً في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع، 24 منهم في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استنكرت حركة حماس الادعاءات الإسرائيلية المفبركة بشأن خرق الحركة اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن ما تقوله ليس إلا كذبًا وهي تبرير لمجازره بحق شعب فلسطين في غزة.

وقالت حماس: “ادعاءات الاحتلال استخفاف بالوسطاء وبالدول الضامنة وبجميع الأطراف المشاركة في ما يسمى مجلس السلام”.

الجبهة الشعبية تتهم إسرائيل بمواصلة "محرقة غزة"



فيما قال بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن إسرائيل تواصل ما وصفته بـ"المحرقة" في غزة في محاولة لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل عمل اللجنة الإدارية.

وقالت الجماعة، في بيان لها، إن القوات الإسرائيلية استهدفت الشقق السكنية والمنازل المأهولة والخيام التي تؤوي الفلسطينيين النازحين، واصفة الهجمات بأنها جرائم حرب نُفذت بدعم من الولايات المتحدة والغرب.

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى اتخاذ إجراءات دولية ملموسة، بما في ذلك عزل إسرائيل ومحاكمة قادتها في المحاكم الدولية.