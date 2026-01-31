قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 31 شخصاً في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع، 24 منهم في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استنكرت حركة حماس الادعاءات الإسرائيلية المفبركة بشأن خرق الحركة اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن ما تقوله ليس إلا كذبًا وهي تبرير لمجازره بحق شعب فلسطين في غزة.

وقالت حماس: “ادعاءات الاحتلال استخفاف بالوسطاء وبالدول الضامنة وبجميع الأطراف المشاركة في ما يسمى مجلس السلام”.

الجبهة الشعبية تتهم إسرائيل بمواصلة "محرقة غزة"

فيما قال بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن إسرائيل تواصل ما وصفته بـ"المحرقة" في غزة في محاولة لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل عمل اللجنة الإدارية.

وقالت الجماعة، في بيان لها، إن القوات الإسرائيلية استهدفت الشقق السكنية والمنازل المأهولة والخيام التي تؤوي الفلسطينيين النازحين، واصفة الهجمات بأنها جرائم حرب نُفذت بدعم من الولايات المتحدة والغرب.

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى اتخاذ إجراءات دولية ملموسة، بما في ذلك عزل إسرائيل ومحاكمة قادتها في المحاكم الدولية.

