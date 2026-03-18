جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلق إنذارات بالإخلاء ويشن غارات على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال إنذارات بالإخلاء لسكان قرى خربة سلم وبيت ياحون وصريفا ودير قانون النهر في لبنان، وفقًا لنبأ عاجل عبر فضائية «القاهرة الإخبارية».

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بأنه شن غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد إصداره تحذيرًا بإخلاء مدينة صور.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر في وقت سابق تحذيرًا بإخلاء مدينة صور الساحلية الجنوبية، بحسب ما أفادت به صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارات تأتي عقب التحذير، وردًا على قصف صاروخي مكثف شنّه حزب الله على شمال إسرائيل ليلة أمس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الغارتين الإسرائيليتين على بيروت ارتفعت إلى 6 قتلى و24 مصابًا.