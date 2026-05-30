هيئة بحرية بريطانية: موانئ إيران تحت الحصار الأمريكي

أفادت هيئة بحرية بريطانية، اليوم السبت، بأن الوضع في مضيق هرمز لا يزال حرجا وعلى السفن تجنب الإبحار بالمنطقة، مؤكدة أن الحصار الأمريكي على موانئ إيران يُنفذ بصرامة.

وأضافت الهيئة البريطانية أنه على قائدي السفن بمحيط هرمز إظهار عدم النية بالتوجه لموانئ إيران، لافتة إلى أن عدم امتثال السفن لأوامر البحرية الأمريكية بمضيق هرمز يعرضها للخطر.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن مصادر إيرانية، بأن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وأن القيادة المركزية الأمريكية تنذر السفن الإيرانية بالتوقف وتمنع عبورها.

في السياق نفسه، قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها.

وفي وقت سابق، كشف مسئولون أمريكيون لصحيفة “نيويورك تايمز” أن المتشددين في إيران يعرقلون التوصل إلى اتفاق وقف الحرب مع الولايات المتحدة، حيث أوضح تقرير الصحيفة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يخوض معركة سياسية ضد الإعلام الحكومي بسبب الدعاية ضد التفاوض.