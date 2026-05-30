وعدتيني بالدرجات العالية ووفيتى.. رسالة مؤثرة من بسمة وهبة لابنتها بعد تخرجها

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بتخرج ابنتها في إحدى الجامعات الأوروبية، وسط أجواء عائلية دافئة ومليئة بالمشاعر، بحضور زوجها رجل الأعمال علاء عابد وعدد من المقربين.

وشاركت بسمة وهبة جمهورها لحظات الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث نشرت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها برفقة ابنتها وزوجها، معبرة عن سعادتها الكبيرة وفخرها بما حققته خديجة من نجاح أكاديمي.

وأرفقت بسمة وهبة الصور برسالة مؤثرة وجهتها لابنتها، كتبت فيها: “الله يوفقك يا قرة عيني، وعدتيني بدرجاتك العالية ووفيتي الوعد، والله يحفظك ويوفقك يا حياة قلبي إنتي.. ادعولها”.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي حملت التهاني والتمنيات بمزيد من النجاح والتفوق في حياتها المقبلة، كما أشاد الجمهور بالعلاقة القوية التي تجمع بسمة وهبة بابنتها وحرصها الدائم على مشاركة جمهورها اللحظات العائلية المميزة.