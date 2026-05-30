سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا

لفت تألق شباب النادي الأهلي خلال الآونة الأخيرة في الدوريات المحلية أنظار الكشافين في مختلف دوريات أوروبا.

سفراء التتش استطاعوا فرض أنفسهم بقدراتهم وإمكانياتهم الفنية والبدنية علي كبار أندية أوروبا ما جعل مسؤولي الأخير يتهافتون علي استقدام شباب الأهلي لارتداء قمصان فرقهم.

إحتراف شباب القلعة الحمراء في سن مبكرة بالخارج خطوة يؤكد نجاح قطاع الناشئين بالأهلي في تصدير المواهب للملاعب الأوروبية.

ويعتبر زياد أيوب ثالث سفراء التتش في أوروبا بعدما وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارته إلي صفوف نادي إستريلا أمادورا البرتغالي.

ووافقت إدارة النادي الأهلي رسمياً على عرض نادي إستريلا أمادورا البرتغالي للحصول على خدمات مهاجم فريق 2008 الواعد زياد أيوب، وذلك في إطار خطة النادي لدعم تجارب احترافية تليق بمستقبل اللاعبين الشباب.

بلال عطية

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عن التوصل لاتفاق نهائي مع نادي ريال راسينج الإسباني بشأن انتقال لاعب الأهلي بلال عطية على سبيل الإعارة، بعد جلسة «زووم» جمعت بين الطرفين

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد الجلسة مع مسؤولي النادي الإسباني، وتم خلالها الاتفاق على إعارة بلال عطية حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل امتيازات خاصة تتعلق بتأهل ريال راسينج إلى الدوري الإسباني.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن بندًا لإعارة اللاعب مجددًا في الموسم المقبل، على أن يكون ذلك مقابل مبلغ مالي يتم تحديده بشكل منفصل، بما يحقق استفادة فنية ومالية للأهلي.

وأشار إلى أن العقود بين الطرفين يتم صياغتها حاليًا، تمهيدًا لتوقيعها خلال ساعات قليلة، ليخوض اللاعب أولى تجاربه الاحترافية في الملاعب الأوروبية تحت مظلة الكرة الإسبانية.

ورغم الإصابة القوية التي لحقت باللاعب بلال عطية في احدي مباريات النادي الأهلي للشباب إلا أن النادي الإسباني تمسك باللاعب رافضا التفريط في خدماته.

ويغادر بلال عطية إلى إسبانيا تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي داخل نادي راسينج سانتاندير الصاعد حديثًا للدوري الاسباني الممتاز.

حمزة عبدالكريم

أعلن نادي برشلونة الإسباني في شهر فبراير الماضي ضم مهاجم الأهلي المصري حمزة عبد الكريم بالإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

وكتب الحساب العربي لنادي برشلونة على صفحته في "إكس": نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم لفريق برشلونة (ب) حتى 30 يونيو 2026، مع خيار شراء للنادي الكتالوني في نهاية الموسم.

وتألق عبد الكريم مع منتخب مصر تحت 17 سنة في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر في نوفمبر الماضي ووصلت فيها مصر إلى دور الـ32. وسجل عبد الكريم 12 هدفا في 17 مباراة دولية مع منتخب مصر للناشئين، من بينها هدفان في كأس العالم تحت 17 سنة. كما تم تصعيده للفريق الأول للأهلي قبل موسمين بالرغم من صغر سنه وشارك مع الفريق بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وسبق أن تلقى عبد الكريم دعوة لخوض فترة معايشة مع بايرن ميونخ الألماني عقب تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2025 التي أقيمت بالمغرب، قبل أن يقترب من الانتقال لبرشلونة الإسباني كأول لاعب مصري ينضم لعملاق كتالونيا.

تألق حمزة عبدالكريم بصفوف فريق برشلونة للشباب جعل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني يقوم بضمه إلي قائمة مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

زياد أيوب

وتم الإتفاق علي إعارة لاعب الأهلي لمدة عام ونصف مع منح النادي البرتغالي بند "خيار الشراء" النهائي حال تفعيل العقد مقابل 500 ألف يورو.

وبدأ رصد النادي البرتغالي للاعب الأهلي الشاب منذ شهر فبراير الماضي، وذلك بعد الأداء الملفت والمستوى الفني العالي الذي قدمه زياد أيوب خلال مشاركته في كأس العالم تحت 17 سنة بقطر.

وجرى إبرام العقود رسمياً بحضور سيد عبد الحفيظ، المشرف على ملف الكرة، والذي أشرف على إنهاء كافة التفاصيل الإدارية والقانونية.

ومن المقرر أن يغادر اللاعب القاهرة متوجهاً إلى البرتغال في بداية يوليو 2026 للانضمام لتدريبات فريقه الجديد.

ويعتبر زياد أيوب من أبرز مواهب 2008، حيث سجل أرقاماً جعلته تحت مجهر الكشافين.

ونجح اللاعب هذا الموسم في تسجيل 11 هدفاً وصناعة 8 أهداف أخرى مع فرق الناشئين بالأهلي وتم تصعيد اللاعب للتدريب مع الفريق الأول بالقلعة الحماء في أكثر من مناسبة، لاكتساب الخبرات والانسجام مع الكبار.

وخلال فترة معايشة قصيرة خاضها مع فريق تحت 23 عاماً بالنادي البرتغالي شارك زياد في 3 مباريات فقط، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، مما جعل الإدارة البرتغالية تتمسك بضمه.