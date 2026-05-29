الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار في أول ظهور مع منتخب مصر

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره الروسي على استاد القاهرة الدولي الظهور الأول للمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم بقميص الفراعنة، وذلك خلال اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب المصري بهدف دون مقابل ضمن التحضيرات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وحظي اللاعب الشاب باهتمام واسع من وسائل الإعلام الإسبانية، حيث أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن حمزة عبد الكريم يعيش واحدة من أهم الفترات في مسيرته الكروية، بعدما نجح في لفت الأنظار بموهبته الكبيرة وإمكاناته الفنية المميزة رغم صغر سنه.

ويبلغ حمزة عبد الكريم من العمر 18 عامًا، ويلعب ضمن صفوف فريق الشباب بنادي برشلونة، حيث يقدم مستويات قوية دفعت إدارة النادي للتفكير بجدية في تفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي.

وجاء انضمام اللاعب إلى قائمة منتخب مصر بعد قرار من المدير الفني حسام حسن، الذي أبدى اقتناعًا كاملًا بإمكانات المهاجم الشاب، خاصة بعدما سجل ستة أهداف خلال عشر مباريات مع فريق الشباب، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق وامتلاكه شخصية هجومية مميزة.

ويعيش حمزة عبد الكريم فترة استثنائية على المستوى الشخصي والرياضي، إذ لم تمر سوى فترة قصيرة على ظهوره الأول بقميص برشلونة، قبل أن يتلقى خبر استدعائه للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم، ليصبح أحد أبرز المواهب المنتظر ظهورها خلال البطولة المقبلة.

وشهدت مواجهة روسيا أيضًا وجود النجم محمد صلاح على مقاعد البدلاء، بينما نجح منتخب مصر في حسم اللقاء بهدف سجله مصطفى زيكو بضربة رأسية رائعة، ليواصل المنتخب استعداداته بصورة قوية قبل انطلاق المونديال.

