شوبير: ودية روسيا مفيدة جدًا لمنتخب مصر قبل البطولة العالمية

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بمباراة منتخب مصر امام روسيا قبل أيام من انطلاق كاس العالم للمنتخبات.

‏وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ شوبير ودية مفيدة لمنتخبنا قبل خوص منافسات كأس العالم .. بالتوفيق للكابتن حسام والجهاز الفني واللاعبين اللي قادرين على تشريف بلادنا على أكمل وجه ".

وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الانتصار، كما دوّن أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.