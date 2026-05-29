وول ستريت جورنال: تفاهم أمريكي إيراني يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله

كشفت تقارير أمريكية عن تحقيق تقدم دبلوماسي هو الأكبر منذ اندلاع الحرب، في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم تمتد لـ60 يوما، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين، فإن مذكرة التفاهم تتضمن أيضًا تفاهمات تؤكد أن الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» ستنتهي بالتوازي مع تنفيذ الاتفاق.

وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن الجانبين توصلا إلى توافق واسع حول البنود الأساسية للاتفاق بحلول الثلاثاء الماضي، إلا أن إقراره النهائي ما زال بانتظار موافقات القيادات العليا، فيما لم يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته النهائية حتى الآن.

وتنص مسودة الاتفاق على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع فرض أي قيود أو رسوم على السفن التجارية، مع التزام إيران بإزالة الألغام المزروعة بالمضيق خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا.

وفي المقابل، وافقت واشنطن على رفع الحصار البحري بشكل تدريجي، بالتزامن مع عودة حركة الشحن التجاري إلى طبيعتها، وفقًا لمسؤول أمريكي.

كما تتضمن المذكرة تعهدا إيرانيا واضحا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، على أن تتركز المفاوضات خلال فترة الستين يومًا المقبلة على آليات التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب ومعالجة ملفات التخصيب القائمة.

وفي المقابل، تعهدت الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب وضع آلية تسمح ببدء وصول السلع والمساعدات إلى إيران ضمن إطار التفاهمات الجارية.