دير شبيجل: الموساد وأجهزة استخبارات دولية أحبطت مخططًا إيرانياً لاغتيال قيادات يهودية في ألمانيا

كشفت مجلة «دير شبيجل» الألمانية تفاصيل عملية استخباراتية دولية أدت إلى إحباط مخطط لاستهداف شخصيات بارزة في المجتمع اليهودي بألمانيا، بمشاركة أجهزة استخبارات عدة، من بينها جهاز الموساد الإسرائيلي.

ووفقًا للتقرير، تمكنت الأجهزة الأمنية من تعقب المدعو علي س.، وهو مواطن دنماركي من أصل أفغاني يبلغ من العمر 54 عامًا، ويُشتبه في ارتباطه بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن العمليات الخارجية.

وأوضحت المجلة أن المتهم وصل إلى الدنمارك مطلع الألفية الحالية طالبًا للجوء السياسي، قبل أن يحصل على الجنسية الدنماركية عام 2015. ورغم حياته المستقرة ظاهريًا، كشفت التحقيقات عن تورطه في التعاون مع جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن علي س.، بالتعاون مع شخص آخر يدعى طوا م.، خططا لاستهداف جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، وفولكر بيك، رئيس جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية، إضافة إلى دراسة تنفيذ هجمات ضد متاجر ومؤسسات يهودية.

وبحسب التحقيقات، بدأت العملية في يناير 2025 عندما كُلف المتهم بجمع معلومات عن شخصيات ومؤسسات يهودية في برلين. وبعد فترة وجيزة، سافر إلى إيران عبر تركيا في محاولة لإخفاء تحركاته، قبل أن يعود إلى أوروبا لاستكمال المهمة.

وأكد التقرير أن معلومات استخباراتية وفرتها أجهزة أمن أجنبية، من بينها الموساد، ساعدت السلطات الدنماركية والألمانية على وضع المتهم تحت المراقبة، لتنتهي العملية باعتقاله قبل تنفيذ أي هجوم محتمل.

وفي سياق متصل، ألقت السلطات الدنماركية القبض على شخص آخر يُشتبه بانتمائه إلى حركة حماس، بتهمة توفير أسلحة وذخائر لعناصر داخل أوروبا بهدف استهداف مؤسسات وأفراد إسرائيليين ويهود.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات متزايدة من الأجهزة الأمنية الألمانية بشأن محاولات إيرانية لاستهداف مؤسسات يهودية داخل أوروبا، بعد إحباط عدة مخططات استهدفت كنائس ومراكز ومؤسسات يهودية خلال الفترة الأخيرة.