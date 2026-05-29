قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الثانية من ذي الحجة.. كلمات مستجابة للحجاج وغيرهم
الإسكان تكشف آخر موعد للتقديم على أراضي الشراكة ضمن سكن لكل المصريين
52.29 جنيهًا..آخر تحديث لأكبر دولار في السوق الرسمي
أمريكا تفرض عقوبات على 8 سفن ضمن أسطول الظل الإيراني
الأمم المتحدة تدرج إسرائيل وروسيا على قائمتها السوداء للعنف المرتبط بالنزاعات
أعمال الحج ثاني أيام التشريق.. الحجاج المتعجلون ينهون المناسك اليوم
الجيش الأمريكي عن إسقاط إيران طائرة أمريكية: ادعاءات كاذبة
مختار جمعة عن إغلاق علمانيون: أنفقوا أموالهم ضد شرع الله فكانت الحسرة
4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت
اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب
دعاء ثالث يوم العيد مكتوب.. ردده طلبا للرزق والفرج
من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دير شبيجل: الموساد وأجهزة استخبارات دولية أحبطت مخططًا إيرانياً لاغتيال قيادات يهودية في ألمانيا

متهم بالتخطيط لاغتيال مسؤولين يهود في ألمانيا
متهم بالتخطيط لاغتيال مسؤولين يهود في ألمانيا
فرناس حفظي

كشفت مجلة «دير شبيجل» الألمانية تفاصيل عملية استخباراتية دولية أدت إلى إحباط مخطط لاستهداف شخصيات بارزة في المجتمع اليهودي بألمانيا، بمشاركة أجهزة استخبارات عدة، من بينها جهاز الموساد الإسرائيلي.

ووفقًا للتقرير، تمكنت الأجهزة الأمنية من تعقب المدعو علي س.، وهو مواطن دنماركي من أصل أفغاني يبلغ من العمر 54 عامًا، ويُشتبه في ارتباطه بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن العمليات الخارجية.

وأوضحت المجلة أن المتهم وصل إلى الدنمارك مطلع الألفية الحالية طالبًا للجوء السياسي، قبل أن يحصل على الجنسية الدنماركية عام 2015. ورغم حياته المستقرة ظاهريًا، كشفت التحقيقات عن تورطه في التعاون مع جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن علي س.، بالتعاون مع شخص آخر يدعى طوا م.، خططا لاستهداف جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، وفولكر بيك، رئيس جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية، إضافة إلى دراسة تنفيذ هجمات ضد متاجر ومؤسسات يهودية.

وبحسب التحقيقات، بدأت العملية في يناير 2025 عندما كُلف المتهم بجمع معلومات عن شخصيات ومؤسسات يهودية في برلين. وبعد فترة وجيزة، سافر إلى إيران عبر تركيا في محاولة لإخفاء تحركاته، قبل أن يعود إلى أوروبا لاستكمال المهمة.

وأكد التقرير أن معلومات استخباراتية وفرتها أجهزة أمن أجنبية، من بينها الموساد، ساعدت السلطات الدنماركية والألمانية على وضع المتهم تحت المراقبة، لتنتهي العملية باعتقاله قبل تنفيذ أي هجوم محتمل.

وفي سياق متصل، ألقت السلطات الدنماركية القبض على شخص آخر يُشتبه بانتمائه إلى حركة حماس، بتهمة توفير أسلحة وذخائر لعناصر داخل أوروبا بهدف استهداف مؤسسات وأفراد إسرائيليين ويهود.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات متزايدة من الأجهزة الأمنية الألمانية بشأن محاولات إيرانية لاستهداف مؤسسات يهودية داخل أوروبا، بعد إحباط عدة مخططات استهدفت كنائس ومراكز ومؤسسات يهودية خلال الفترة الأخيرة.

عملية استخباراتية دولية المجتمع اليهودي ألمانيا أجهزة استخبارات جهاز الموساد الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

مجلس إدارة النادي الأهلي

الوطنية لـ الإعلام.. رعاية الأهلى الجديدة.. أرقام تاريخية وأحلام خيالية

كرم جبر

كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

المعاشات

معاشات وتقاعد مبكر .. توسيع نطاق الحماية.. تعديلات مرتقبة في التأمينات أمام البرلمان

ترشيحاتنا

خالد الغندور

الغندور: فوز مهم لمنتخب مصر.. والبرازيل الاختبار الحقيقي

منتخب مصر

كأس العاصمة الجديدة.. منتخب مصر يحتفل باللقب بعد الفوز على روسيا وديا

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد