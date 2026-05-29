لجان المتابعة الميدانية تكثف المرور المفاجئ على المستشفيات والوحدات الإدارية بالشرقية خلال عيد الاضحى.. صور

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية خلال المناسبات والأعياد مع استمرار انعقاد غرف العمليات وفرق المتابعة الميدانية على مدار الساعة لمتابعة سير العمل داخل المديريات الخدمية المختلفة والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين مشدداً على أهمية سرعة الإستجابة لأي طارئ أو ملاحظات يتم رصدها والتعامل الفوري معها بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالشكل اللائق وتحقيق الانضباط داخل جميع الجهات الخدمية.

وأوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام قيام لجان المتابعة الميدانية بالمرور المفاجئ على مراكز ومدن المحافظة (الحسينية وفاقوس وأولاد صقر ومنيا القمح وبلبيس) إلى جانب المرور على الوحدات المحلية ب (بني حسن وقصاصين الأزهار وقصاصين الشرق والبلاشون وسنهوت والظواهرية والعصايد وجميزة بني عمرو والدميين وكفر الشاويش وبيشة قايد ودبيج والغزالي) والمرور على مجزر بلبيس بمنطقة السلخانة و المستشفيات المركزية بالحسينية وبلبيس ومنيا القمح وذلك للتأكد من تواجد النوبتجيات وانتظام العمل ورفع مستوى الانضباط داخل المرافق الخدمية وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين طوال أيام العيد.

أشار مدير إدارة المتابعة الميدانية إلى استمرار أعمال المرور الميداني خلال أيام عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز ومدن المحافظة بما يضمن سرعة رصد أي ملاحظات على أرض الواقع والتعامل معها في حينها مع المتابعة اللحظية لأداء الخدمات دون تأخير.