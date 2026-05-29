عبودية في إيطاليا.. عمال هنود يتقاضون 2 يورو خلال الساعة لبناء القنصلية الأمريكية

أمر المدعي العام في مدينة ميلانو الإيطالية باولو ستوراري، بإجراء مراجعة قضائية عاجلة ضد شركة كاديل للإنشاءات الأمريكية العملاقة، "التي يقع مقرها الرئيسي في مونتجمري، ألاباما، الولايات المتحدة الأمريكية، ولها فرع في ميلانو"، بتهمة استغلال العمال الهنود، بأجور تقل عن خط الفقر.

بناء القنصلية الأمريكية في إيطاليا

وقال المدعي العام في ميلانو، إنه تم توظيف العمال الهنود من قبل شركة هندية أخرى، "حيث دُفع لهم، من بين أمور أخرى، مبلغ 500 ألف روبية تقريبًا"، وهو ما يُعتبر "رشوة" مقابل عملهم، حسب ما أوردته وكالة أنسا الإيطالية.

وأضاف أن العمال أرسلوا إلى إيطاليا، عن طريق الإعارة، لبناء القنصلية الأمريكية في ميلانو" في ساحة أكورسيو.

ويخضع مدير الشركة، أولاس ديمير، المولود في تركيا، للتحقيق بتهمة استغلال العمال، بالإضافة إلى الشركة نفسها، بموجب قانون المسؤولية الإدارية للكيانات.

ويزعم أن مئات العمال الهنود الذين تم توظيفهم في بناء القنصلية كانوا يتقاضون أجورًا بالساعة "بمعدل 2.17 يورو تقريبًا وفقًا لكشوف رواتبهم الهندية"، وحوالي 4.16 يورو حتى مع احتساب رواتبهم وفقًا لقانون النقل العام الإيطالي"، حسب مرسوم صادر عن مكتب المدعي العام برئاسة مارسيلو فيولا.

العبودية في إيطاليا

ووفقًا للمدعيين العامين باولو ستوراري وماورو كليريتشي، فقد "أُجبر العمال على العمل في نوبات شاقة، دون أي ضمانات سلامة، وتحت تهديد دائم بالفصل وبالتالي العودة إلى بلدانهم الأصلية"، ما لم يتعرضوا "لظروف عمل مهينة وبأجور زهيدة، غير قادرين حتى على التمرد لأنهم كانوا عرضة للابتزاز والمراقبة".

وصف المدعون العامون الوضع بأنه "شبه عبودية".

وخلال أقوال العمال، الذين تم استجوابهم في التحقيق من قبل مفتشية العمل التابعة لقوات الدرك، يبدو أن العديد منهم "كانوا يتلقون مبالغ شهرية تتراوح بين 1200 و1500 يورو"، ويعمل 60 ساعة أسبوعياً.

ويتابع التقرير: "مع ذلك، تم خصم حوالي 500 يورو من هذه المبالغ" للسكن، وحوالي 350-370 يورو للطعام ومن المقرر الانتهاء من بناء القنصلية الأمريكية في عام 2028، بعد أن بدأ العمل فيها قبل أربع سنوات.