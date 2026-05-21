إيطاليا تصوت لصالح قرار أممي بشأن الأوضاع الصحية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت إيطاليا التصويت لصالح القرار بشأن بالأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية الذي تم اعتماده بالدورة التاسعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية اليوم /الخميس/ أن إيطاليا صوتت لصالح النص المتعلق بالأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل.

وأوضح أن القراران يتناولان الوضع الصحي الخطير في الأراضي الفلسطينية ويدعوان منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة دعمها للنظام الصحي الفلسطيني.

وطالب القراران إسرائيل إلى حماية الطاقم الطبي، والسماح بالعمليات الإنسانية، وعدم عرقلة دخول المعدات الطبية الضرورية إلى السكان المدنيين.

وأشار إلى أن تصويت إيطاليا بالموافقة يؤكد التزامها بدعم الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.