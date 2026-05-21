3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

يبحث آلاف المواطنين في مصر عن طريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وشروطالاستحقاق وخطوات التسجيل وموعد صرف الدعم الجديد، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى2026 وحرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة اليومية وغير المنتظمة.

صرف منحتين اليوم للعمال

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس،عن بدء صرف منحتين "دورية واستثنائية " للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي مبلغ قدره 767 مليونًاو613 ألف جنيه، يستفيد منها 255 ألفًا و871 عاملًا في جميع محافظات الجمهورية، وذلك فيإطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع مظلة الحمايةالاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

1500 جنيه منحة استثنائية

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدىوزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة اليوم

وأوضح الوزير أن صرف المنحتين يبدأ اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة علىمستوى الجمهورية،باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلةبقاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين..

وأوضح الوزير أن المبلغ المقرر صرفه يتضمن المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المباركلعام 2026.

صرف منح العمالة غير المنتظمة



وكذلك المنحة الاستثنائية التي وجّه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيدالعمال الماضية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تضمنت صرف 3 منحاستثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب مجانية استخراج شهادات قياس مستوىالمهارة ومزاولة المهنة، دعمًا لهذه الفئة وتيسيرًا لدمجها في سوق العمل الرسمي..

383 مليون جنيه قيمة المنحة الدورية والاستثنائية



وأضاف الوزير أن إجمالي قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بكل منحة من المنحتين" الدورية والاستثنائية"،بلغ 383 مليونًا و806 آلاف و500 جنيه،يتم صرفها من الحسابالمركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة، مؤكدًا أن صرفالمنحتين معًا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر وحقيقي للمواطنين الأكثر احتياجًا،خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياةكريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة مهمة من قوة العمل والإنتاج داخلالمجتمع.

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة

تحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل على 6 منح سنوية تُصرف فيمناسبات مختلفة من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتشمل:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

