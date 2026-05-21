بدء صرف منحتين بقيمة 3 آلاف جنيه لصالح 256 ألف من العمالة غير المنتظمة

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس،عن بدء صرف منحتين "دورية واستثنائية " للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي مبلغ قدره 767 مليونًا و613 ألف جنيه، يستفيد منها 255 ألفًا و871 عاملًا في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح الوزير أن صرف المنحتين يبدأ اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين.

وأوضح  الوزير  أن المبلغ المقرر صرفه يتضمن: المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وكذلك المنحة الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال الماضية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تضمنت صرف 3 منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب مجانية استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة، دعمًا لهذه الفئة وتيسيرًا لدمجها في سوق العمل الرسمي.

وأضاف الوزير أن إجمالي قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بكل منحة من المنحتين" الدورية والاستثنائية"،بلغ 383 مليونًا و806 آلاف و500 جنيه،يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة، مؤكدًا أن صرف المنحتين معًا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر وحقيقي للمواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة مهمة من قوة العمل والإنتاج داخل المجتمع.

