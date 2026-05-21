شوبير: الأهلي لم يعقد جلسة لإنهاء التعاقد مع توروب

عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس مفاوضات الأهلي مع ييس توروب المدير الفني للفريق قبل اتخاذ قرار رحيله عن الفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : تواصلت مع وكيل توروب منذ أيام وأخبرني برغبته في إنهاء التعاقد مع النادي الأهلي بعد الحصول على 3 شهور شرط جزاء بجانب راتب شهرين وراتب شهر له وإنهاء الأمر بدون الدخول في أزمات ومحاكم.

وأضاف : أبلغت الأهلي بطلبات وكيل توروب والأمور كانت تسير بشكل طبيعي قبل أن اتفاجئ بـ تواصل فراس وكيل توروب معي من جديد وسط انفعاله أبلغني بعدم رغبة النادي في الجلوس معه وإنهاء الأمر.

وأوضح : تم الاتفاق على الخطوط العريضة لإنهاء التعاقد لكن لا احد يريد الجلوس لإنهاء التفاصيل وأبلغت الرسالة لعضو مجلس إدارة في الأهلي وكان مندهش.

وواصل : عضو المجلس عاد للتواصل معي وأخبرني بالتوصل لاتفاق لرحيل المدرب لكن الوكيل عاد وتحدث معي وأخبرني بأن الإدارة رفضت الجلوس معه قبل مباراة المصري وهو السبب في تصريحات توروب الأخيرة.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : توروب منح الأهلي خطة الموسم الجديد، وحاليا الاهلي يأكد أن موقفه سليم ووكيل توروب يأكد ان موقفهم سليم والموضوع داخل في صراع.

