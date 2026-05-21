عقب تتويج الزمالك.. ترتيب هدافي الدوري المصري

توج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز أمس حيث انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي هدفين للفريق في مباراته أمام المصري البورسعيدي، خلال المواجهة التي جمعت بينهما في إطار لقاءات الدوري المصري حيث وصل رصيد تريزيجيه إلى 11 هدفا في جدول ترتيب هدافي الدوري.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري



1- أحمد ياسر ريان نجم البنك الأهلي برصيد 12 هدف.

2- محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي برصيد 11 هدفا.

3- علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية برصيد 10 أهداف.

3- عدي الدباغ نجم الزمالك برصيد 10 أهداف.

3- أسامة فيصل نجم البنك الأهلي برصيد 10 أهداف.

4- ناصر ماهر نجم بيراميدز برصيد 8 أهداف.

5- صلاح محسن نجم المصري برصيد 7 أهداف.

6- ناصر منسي نجم الزمالك برصيد 6 أهداف.

7- فيستون مايلي نجمز بيراميدز برصيد 5 أهداف.

7- أحمد سيد زيزو نجم الأهلي برصيد 5 أهداف.