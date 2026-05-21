اليوم.. الحكم في استئناف رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع الخامس

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حكمها في الاستئناف المقدم من رجل أعمال على حكم حبسه لمدة عام، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس.



وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم، بعدما سبق لمحكمة الجنح المختصة أن قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، عقب إدانته في الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام رجل الأعمال باستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتعدي بالضرب على فرد أمن أثناء تأدية عمله، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة شملت الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، فضلًا عن إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمل المجني عليه، والذي كان بعهدته وقت الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من فرد أمن بأحد الكمبوندات السكنية، أفاد فيه بتعرضه للسب والضرب من مالك إحدى الوحدات السكنية أثناء مباشرته مهام عمله، إلى جانب إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به، ما أدى إلى إصابته.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة مرتبطة بطبيعة عمله، مشيرًا إلى أن المتهم اعتدى عليه بالضرب، محدثا إصاباته المثبتة بالتقرير الطبي، كما أيد عدد من أفراد الأمن وشهود العيان رواية المجني عليه، فيما أقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة بينه وبين فرد الأمن، لتسند إليه النيابة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.