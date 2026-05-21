تراجع معدلات الزواج وارتفاع نسب الطلاق.. هل السوشيال ميديا السبب؟

تتغير ملامح المجتمع بشكل سريع، ومع هذا التغير تظهر ظواهر اجتماعية جديدة، من أبرزها تأخر سن الزواج وعزوف بعض الشباب عنه.

وفي هذا السياق، تحدثت لايف كوتش رانيا الغندور عن هذه الظاهرة، موضحة أنها لم تعد مرتبطة بسبب واحد، بل بعدة عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية متداخلة أثرت بشكل مباشر على قرار الزواج لدى الشباب والفتيات.

تراجع معدلات الزواج وارتفاع نسب الطلاق

وأكدت رانيا الغندور أن هناك مؤشرات واضحة على تراجع معدلات الزواج، في مقابل ارتفاع ملحوظ في نسب الطلاق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تغيرًا كبيرًا في شكل العلاقات داخل المجتمع، ويشير إلى وجود حالة من التردد وعدم الاستقرار في فكرة الارتباط لدى الكثيرين.

الخوف من المسؤولية وفقدان الحرية

وتوضح أن من أبرز الأسباب التي تدفع الشباب لتأجيل الزواج هو الخوف من المسؤولية، حيث يشعر الكثيرون بأن الزواج يرتبط بتحمل أعباء كبيرة، سواء مادية أو اجتماعية، إلى جانب الخوف من فقدان الحرية الشخصية.

كما تشير إلى أن هناك قلقًا متزايدًا لدى الشباب من فكرة الفشل في العلاقات الزوجية، خاصة مع انتشار حالات الطلاق بشكل ملحوظ، مما يجعل البعض يتردد قبل اتخاذ خطوة الزواج.

تأثير السوشيال ميديا على صورة الزواج

وترى رانيا الغندور أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا مهمًا في تغيير مفاهيم الزواج، حيث يتم تقديم نمط حياة مثالي يعتمد على السفر والرفاهية والاستقلالية.

وتضيف أن هذا المحتوى يرفع سقف توقعات الشباب بشكل كبير، ويجعل فكرة الزواج التقليدية أقل جاذبية لدى البعض، مقارنة بالصورة المثالية المعروضة على السوشيال ميديا.

تغير أولويات الفتيات وتأخر سن الزواج

وتشير إلى أن الفتيات في الوقت الحالي أصبحن يفضلن التركيز على تحقيق الذات وبناء المسار المهني قبل الدخول في أي ارتباط، وهو ما أدى إلى تأخر سن الزواج بشكل ملحوظ.

كما توضح أن معايير اختيار شريك الحياة لم تعد تعتمد على الجانب المادي فقط، بل أصبحت تشمل التوافق الفكري والعاطفي بشكل أكبر من السابق.

تعدد الخيارات وتغير القيم الاجتماعية

وتؤكد أن اختلاف القيم وتسارع وتيرة الحياة مقارنة بالماضي جعلا الشباب أكثر ترددًا في اتخاذ قرار الزواج، خاصة مع وجود تعدد في الخيارات والانفتاح على تجارب مختلفة.

وترى أن هذا التنوع جعل قرار الزواج أكثر تعقيدًا ويحتاج إلى تفكير أطول قبل الإقدام عليه.

الخوف من تكرار تجارب الفشل

وتختتم رانيا الغندور حديثها بالإشارة إلى أن الخوف من تكرار تجارب الفشل، إلى جانب الصورة السلبية عن الزواج المنتشرة عبر بعض المنصات، أسهما في خلق حالة من التردد لدى كثير من الشباب تجاه فكرة الارتباط.