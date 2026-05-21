قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولي نموذج متطور
الصليب الأحمر: 8000 مفقود منذ بدء الحرب في السودان
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان: «بن غفير» اعتاد التطرّف وتصرّفه ضد «أسطول الصمود» مشين
رداد لشباب الدقهلية: لدينا 4 مراكز تدريب ووحدتان متنقلتان لتأهيلكم لسوق العمل وريادة الأعمال
أول تعليق لـ حمزة عبد الكريم بعد انضمامه لقائمة المنتخب بكأس العالم
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. تفاصيل وصور
ماجد سامي يهنئ الزمالك بالدوري: الكورة عايزة رجالة قبل الفلوس والصفقات
إيران تدرس رسالة مكتوبة أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب
أخبار كاذبة.. أول تعليق من أسرة أصالة على خبر طلاقها من زوجها فائق حسن
مين وشه منور النهاردة.. سفارة كندا بالقاهرة تحتفل بتتويج الزمالك بلقب الدوري
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
الرئيس السيسى يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائري.. ويؤكد الروابط التاريخية بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع معدلات الزواج وارتفاع نسب الطلاق.. هل السوشيال ميديا السبب؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتغير ملامح المجتمع بشكل سريع، ومع هذا التغير تظهر ظواهر اجتماعية جديدة، من أبرزها تأخر سن الزواج وعزوف بعض الشباب عنه.

 وفي هذا السياق، تحدثت لايف كوتش رانيا الغندور عن هذه الظاهرة، موضحة أنها لم تعد مرتبطة بسبب واحد، بل بعدة عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية متداخلة أثرت بشكل مباشر على قرار الزواج لدى الشباب والفتيات.

تراجع معدلات الزواج وارتفاع نسب الطلاق

وأكدت رانيا الغندور أن هناك مؤشرات واضحة على تراجع معدلات الزواج، في مقابل ارتفاع ملحوظ في نسب الطلاق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تغيرًا كبيرًا في شكل العلاقات داخل المجتمع، ويشير إلى وجود حالة من التردد وعدم الاستقرار في فكرة الارتباط لدى الكثيرين.

الخوف من المسؤولية وفقدان الحرية

وتوضح أن من أبرز الأسباب التي تدفع الشباب لتأجيل الزواج هو الخوف من المسؤولية، حيث يشعر الكثيرون بأن الزواج يرتبط بتحمل أعباء كبيرة، سواء مادية أو اجتماعية، إلى جانب الخوف من فقدان الحرية الشخصية.

كما تشير إلى أن هناك قلقًا متزايدًا لدى الشباب من فكرة الفشل في العلاقات الزوجية، خاصة مع انتشار حالات الطلاق بشكل ملحوظ، مما يجعل البعض يتردد قبل اتخاذ خطوة الزواج.

تأثير السوشيال ميديا على صورة الزواج

وترى رانيا الغندور أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا مهمًا في تغيير مفاهيم الزواج، حيث يتم تقديم نمط حياة مثالي يعتمد على السفر والرفاهية والاستقلالية.

وتضيف أن هذا المحتوى يرفع سقف توقعات الشباب بشكل كبير، ويجعل فكرة الزواج التقليدية أقل جاذبية لدى البعض، مقارنة بالصورة المثالية المعروضة على السوشيال ميديا.

تغير أولويات الفتيات وتأخر سن الزواج

وتشير إلى أن الفتيات في الوقت الحالي أصبحن يفضلن التركيز على تحقيق الذات وبناء المسار المهني قبل الدخول في أي ارتباط، وهو ما أدى إلى تأخر سن الزواج بشكل ملحوظ.

كما توضح أن معايير اختيار شريك الحياة لم تعد تعتمد على الجانب المادي فقط، بل أصبحت تشمل التوافق الفكري والعاطفي بشكل أكبر من السابق.

تعدد الخيارات وتغير القيم الاجتماعية

وتؤكد أن اختلاف القيم وتسارع وتيرة الحياة مقارنة بالماضي جعلا الشباب أكثر ترددًا في اتخاذ قرار الزواج، خاصة مع وجود تعدد في الخيارات والانفتاح على تجارب مختلفة.

وترى أن هذا التنوع جعل قرار الزواج أكثر تعقيدًا ويحتاج إلى تفكير أطول قبل الإقدام عليه.

الخوف من تكرار تجارب الفشل

وتختتم رانيا الغندور حديثها بالإشارة إلى أن الخوف من تكرار تجارب الفشل، إلى جانب الصورة السلبية عن الزواج المنتشرة عبر بعض المنصات، أسهما في خلق حالة من التردد لدى كثير من الشباب تجاه فكرة الارتباط.

عزوف الشباب عن الزواج حالات الطلاق زيادة حالات الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مبادرة جديدة لمواجهة أمراض القلب في القاهرة.. والصحة تكشف التفاصيل

محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية لسيدة غير قادرة بمساكن الأسر الأولى بالرعاية ببني عدي بمنفلوط

محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية لسيدة.. ما قصتها؟

ضبط لحوم منتتهية الصلاحية بالغربية

حملات مكبرة قبل العيد في الغربية.. ضبط طن و 537 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" غير صالحة

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد