الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس Dorsch Global الألمانية التعاون في مجال البنية التحتية

جانب من الاجتماع
آية الجارحي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد هو أولاف هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة "Dorsc Global" الألمانية الرائدة في مجال التخطيط والاستشارات الهندسية، والوفد المرافق له وذلك  لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية، والتنمية العمرانية،  بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الإسكان بأولاف هوفمان ووفد الشركة، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في مجالات تخطيط المدن الذكية، وتطوير البنية التحتية، وإدارة المشروعات، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، تم استعراض عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتنمية العمرانية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية في مختلف المشروعات التابعة للوزارة.

من جانبه، أعرب السيد أولاف هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة "Dorsc Global" الألمانية، عن تقديره لحجم التنمية والمشروعات التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا اهتمام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها بالسوق المصرية، والتعاون مع وزارة الإسكان في عدد من المشروعات المستقبلية، في ظل ما تمتلكه الشركة من خبرات عالمية في مجالات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات والبنية التحتية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق ودراسة مجالات التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

