رسالة مؤثرة من الفنان أحمد عبد الحميد لوالده الراحل بعد تتويج الزمالك بالدوري

شارك الفنان أحمد عبد الحميد جمهوره رسالة مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك، عبّر خلالها عن اشتياقه لوالده الراحل، متمنيًا لو كان حاضرًا لحظة تتويج نادي الزمالك بالدوري.

وكتب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على فيسبوك: "الله يرحمك يا بابا كان زمانك فرحان بالزمالك دلوقتى وبتغظنى وأنا عامل مش فارقلى كان نفسى تفرح باللحظة دى وانا والله كنت هعديها المرة دي ربنا يفرحك وينعمك بجنته يا حبيبى".

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما تألق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».