نهاية غير متوقعة.. أزمة حمو بيكا وسرقة محتويات فيلا طبيب

كشف الدكتور عصام عدوي صاحب واقعة اتهام حمو بيكا بالاستيلاء على بعض محتويات فيلته أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم، مؤكدًا أنه تم التواصل بينهما لاحقًا وانتهت الأزمة بشكل ودي.

وقال عصام عدوي، عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، إن الفنان حمو بيكا استأجر فيلا خاصة بابنته بمنطقة مينا جاردن، مشيرًا إلى أنه كان ملتزمًا في جميع الأمور المالية الخاصة بالإيجار، كما أبلغه بموعد نقل الأثاث بشكل طبيعي.

وأضاف أنه لم يتمكن من التواجد وقت استلام الوحدة، وعند المراجعة لاحقًا فوجئ بوجود بعض المنقولات غير المكتملة، ما دفعه في البداية لتحرير محضر، قبل أن يتم التواصل بين الطرفين ومساعدته في استعادة المفقودات، ليتم إنهاء الأمر بالتراضي وبدون أي خلافات.

وكان اتهم الطبيب مطرب المهرجانات حمو بيكا بسرقة عدد من محتويات فيلا مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر وإتلاف أجزاء منها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.