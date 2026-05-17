عرض جوي .. اصطدام طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في ولاية أيداهو

أفادت تقارير إعلامية أمريكية باصطدام طائرتين من طراز EA-18G تتبعان البحرية الأمريكية أثناء عرض جوي في ولاية أيداهو.

في سياق أخر ؛ ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن البحرية الأمريكية تعمل على رفع وتيرة بناء غواصاتها النووية بشكل غير مسبوق، في خطوة تستهدف استلام ما لا يقل عن ثلاث غواصات سنوياً، أي ما يعادل تقريباً ضعف المعدل الحالي للإنتاج.

وحسب ما ورد في الخطة السنوية للبحرية الأمريكية لبناء السفن، فإن واشنطن تخطط خلال الفترة من السنة المالية 2027 وحتى2031 لإنتاج غواصة نووية واحدة على الأقل سنوياً من طراز "كولومبيا" المخصصة لحمل الصواريخ الباليستية، إلى جانب غواصتين هجوميتين من طراز "فيرجينيا".



وتشير البيانات إلى أن إجمالي الإنفاق المخصص لهذا البرنامج سيصل إلى 124.9 مليار دولار، منها 62 مليار دولار موجهة لبناء خمس غواصات من طراز "كولومبيا"، فيما يخصص الجزء المتبقي لبناء عشر غواصات من طراز "فيرجينيا".

وتتضمن الخطة استثمار 6.2 مليارات دولار لتعزيز وتطوير القدرات الصناعية في قطاع بناء السفن.

تأتي هذه التوسعات في وقت لم يتجاوز فيه متوسط تسليم الغواصات الهجومية في الولايات المتحدة 1.4 غواصة سنوياً خلال العقد الماضي، فيما أشارت تقارير للبحرية الأمريكية عام 2024 إلى تأخر تسليم غواصات "فيرجينيا" بنحو عامين إلى ثلاثة أعوام، وفق وثائق اطلع عليها الكونجرس.