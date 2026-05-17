مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

فى أجواء احتفالية مميزة، كرّم مهرجان “Trend awards” الإعلامية الدكتورة منى العمدة، بمنحها جائزة أفضل برنامج عقاري، تقديرًا لمسيرتها الإعلامية الناجحة على مدار 6 سنوات متواصلة من التميز والتأثير في القطاع العقاري والإعلامي.

وجاء التكريم عن برنامج “هنا الجمهورية الجديدة”، الذي استطاع خلال السنوات الماضية أن يحقق حضورًا قويًا ومختلفًا داخل السوق الإعلامي العقاري، من خلال استضافة كبار المسؤولين والمطورين العقاريين، ومناقشة أبرز المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها مصر.

ويُعد البرنامج واحدًا من أهم البرامج المتخصصة في الملف العقاري، حيث نجح في تقديم محتوى مهني يجمع بين المصداقية، والطرح الواقعي، ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها القطاع العقاري المصري.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة منى العمدة عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثل مسؤولية كبيرة ودافعًا للاستمرار في تقديم محتوى إعلامي هادف يواكب حجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع داخل الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن النجاح الحقيقي وراء استمرار البرنامج طوال هذه السنوات هو ثقة الجمهور، والدعم الكبير من فريق العمل، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع كبرى شركات التطوير العقاري والجهات المعنية بالتنمية العمرانية في مصر.

وأكدت دكتورة منى العمدة أن الموسم الجديد من البرنامج سيشهد نقلة مختلفة من حيث المحتوى والتصوير الميداني من داخل المشروعات، لنقل الصورة الحقيقية لحجم التنمية والتطور العمراني الذي تشهده الدولة المصرية.