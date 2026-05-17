الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بث مباشر الآن.. رؤية هلال ذي الحجة

إسلام خالد

يبدأ بعد قليل بث مباشر استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1447 في مصر، لتحديد موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات رسميًا، وسط ترقب ملايين المسلمين لإعلان ثبوت رؤية الهلال.

بث مباشر رؤية هلال ذي الحجة 2026 الآن.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات

بدأ سكان العالم الإسلامي والشعب المصري بصفة خاصة في البحث عن مشاهدة رؤية هلال ذي الحجة مباشر الآن، إذ تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر ذي الحجة بعد قليل اليوم الأحد 17 مايو، لتحديد موعد بدء العشر من ذي الحجة، ووقفة عرفات وعيد الأضحى.

تحري رؤية هلال ذي الحجة من الأمور التي تشغل بال المسلمين دائماً، وترتبط بالعديد من التقاليد ودائما ما كانت مصر تحتفل بذلك اليوم بشكل كبير، يبدأ عيد الأضحى كل عام في يوم 10 ذي الحجة (الشهر الـ12 والأخير في السنة الهجرية)، أي مباشرة بعد يوم وقفة عرفة التي تكون في 9 ذو الحجة، ويمتد لأربعة أيام (أي حتى 13 ذو الحجة).

شاهد رؤية هلال ذي الحجة عيد الأضحى في مصر

ويشاهد رؤية هلال ذي الحجة عيد الأضحى في مصر مع غروب شمس اليوم مع مواعيد صلاة المغرب، وسوف تقوم دار الإفتاء المصرية بعمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب تقريبًا.

بث مباشر رؤية هلال ذي الحجة عبر هذا الرابط

ويستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال شهر ذي الحجة 1447هـ الآن، هلال عيد الأضحى 2026، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال العيد، وإعلان موعد بدء العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات أكثر أيام العام قدسية للمسلمين من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

موعد بدء العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات

ينتظر المصريون بشغف، معرفة موعد بدء العشر من ذي الحجة، ووقفة عرفات الاثنين أم الثلاثاء، حيث يصطف المصريون أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة وسماع بيان دار الإفتاء المصرية، المعتد به رسميًا في ثبوت الهلال من عدمه.

ويأتى استطلاع هلال ذي الحجة 2026 بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال ذي الحجة 2026، وإعلان موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومواعيد بدء العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

مواعيد عيد الأضحى بالسعودية

كشفت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، فأنه يتوقع فلكياً أن يكون يوم الإثنين 18مايو 2026 هو غرة شهر ذي الحجة 1447 هـ. 

وشرعًا، فأنه يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 17 من مايو 2026.

موعد يوم عرفة 2026 في السعودية

ويكون يوم عرفة هو أكثر أيام العام قدسية للمسلمين، ويتم خلاله أهم فيه أهم مناسك الحج، وسيوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 الموافق هجريا 9 من شهر ذي الحجة.

اجازة عيد الاضحى 2026

الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية

طبقا لقانون العمل المصري، من حق كل موظف أوعامل سواء في قطاع العام أو الخاص الحصول على كافة الإجازة الرسمية المقررة بأجر كامل ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأسبوعية؛

ويوافق موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2026 يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو على أن تستمر حتى السبت 30 مايو، وبالتالى ستكون 5 أيام متواصلة.

-الثلاثاء 26 مايو: إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك.

-الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 28 مايو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

-الجمعة 29 مايو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

-السبت 30 مايو: رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية فى 2026

- الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

- من الأربعاء 27 مايو إلى السبت 30 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

- الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو. شهر يوليو

- الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

- الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوى الشريف.

- الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973)

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

الرؤية أعلنت رسميا.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى في مصر والسعودية والإمارات وعُمان

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء يجيب

ما فضل إطعام الطعام في الإسلام؟.. الإفتاء توضح ثوابه في الآخرة

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

