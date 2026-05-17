من سور الصين إلى نيويورك ذهابا وإيابا.. أرقام إعجازية لشبكات مياه وكهرباء "الدلتا الجديدة"
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

محمد إبراهيم

وقع مركز البحوث الطبية والطب التجديدى بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على بناء منظومة طبية حديثة قائمة على البحث العلمى بالتعاون مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المختلفة.

وقع البروتوكول كلاً من اللواء طبيب مصطفى النقيب مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى والدكتور محمـد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طبيب محمـد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك بين الجانبين لتفعيل البرامج والمشروعات والمبادرات الرئاسية لتطوير الخدمات الصحية وفقاً لأحدث المعايير العلمية والتكنولوجية.

كما تم تنظيم جولة تفقدية داخل المركز للإطلاع على ما يضمه من أحدث معامل ومنشأت طبية تسهم فى تطوير المنظومة الصحية والمشاريع القومية للدولة .

فى سياق متصل افتتحت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة مركز الباثولوجى بمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم، والذى تم تصميمه وفقاً لأحدث المعايير الطبية فى ذلك المجال.

وتكمن أهمية المركز فى قدرته على التشخيص الدقيق للأمراض ، كما يعد أحد الركائز الأساسية فى منظومة تشخيص الأورام بأحدث الأساليب العلمية فى مجال الباثولوجى ، ويوفر خدمات تدريبية وبحثية تواكب التطور العلمى المتلاحق فى هذا القطاع .

وقد روعى فى المركز مطابقته للإعتماد الدولى للباثولوجى "منظمة CAP " الأمريكية ، وأن يكون مزوداً بأحدث الأجهزة والمعدات التى يتم إستخدامها لأول مرة بجمهورية مصر العربية ، ويعمل بمنظومة علمية فائقة التطور بواسطة نخبة من الإستشاريين من القوات المسلحة والجامعات المصرية والخبراء الأجانب للوصول إلى التشخيص الدقيق والمطابق للمعايير الدولية.

كما يقدم الاستشارات التشخيصية للمجمعات والمستشفيات ومراكز علاج الأورام خاصة للحالات المعقدة التى تحتاج لفحص باثولوجى متقدم ، فضلاً عن دوره فى تقديم الدعم لتطوير العلاج فى مجال الأورام والأمراض المزمنة .

حضر الافتتاح اللواء أح محمـد كمال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة واللواء طبيب محمـد سعد مدير إدارة الخدمات الطبية واللواء طبيب عمرو على الشريف مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم وعدد من قادة القوات المسلحة .

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه العلاقة الإيجابية مع الأنثى

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: متحف الأفكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: فرنسا تعيد اكتشاف إفريقيا وتمسح صورتها القديمة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغضب كـ "وظيفة".. حين يكون الانفعال طريقا للإصلاح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

