في ذكرى رحيل وردة الجزائرية.. صوت خالد صنع تاريخ الطرب العربي
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
طه جبريل

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

وفاء نور الدين

سهّلت الشركة القابضة لكهرباء مصر طرق شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع حيث أصبح  عبر التطبيقات الإلكترونية ونقاط الدفع الفوري، ولكن يجب الشحن من الشركة التابع لها مرة كل عدة أشهر، فهذا الإجراء يضمن دقة المحاسبة وتفادي الوقوع في شرائح استهلاك مرتفعة دون مُبرر واضح.

أساب شحن العداد من الشركة

يؤكد متخصصون في قطاع الكهرباء أن شحن كارت العداد من داخل مقر شركة التوزيع لا يقتصر فقط على إضافة رصيد، بل يتضمن مجموعة من العمليات الفنية المهمة، في مقدمتها تحديث الساعة والتاريخ داخل العداد.

وتعتمد منظومة الشرائح على توقيت دقيق، حيث يتم تصفير الاستهلاك مع بداية كل شهر، وفي حال وجود خلل في توقيت العداد، قد يستمر احتساب الاستهلاك ضمن شريحة مرتفعة لفترة إضافية، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المستهلك دون إدراك السبب.

كما تتيح عملية الشحن داخل الشركة إجراء ما يُعرف بـ"المراجعة العكسية" للبيانات، حيث يتم نقل كافة المعلومات المسجلة في العداد خلال الفترة السابقة إلى النظام المركزي. هذه الخطوة تساهم في اكتشاف أي أخطاء محتملة في تسجيل الاستهلاك أو أعطال تقنية قد تؤثر على دقة القراءة، ومن ثم تصحيحها بشكل فوري.

ولا تقتصر أهمية التحديث على الجوانب الفنية فقط، بل تمتد إلى مراجعة مؤشرات الأعطال أو التلاعب، والتي قد تظهر نتيجة عوامل بسيطة مثل الاهتزاز أو التعامل غير المقصود مع العداد.. ويؤدي تجاهل هذه المؤشرات إلى احتمالية تراكم ملاحظات قد تُفسر لاحقًا كمخالفة، بينما يساهم التحديث الدوري في مسح هذه السجلات والتأكد من سلامة العداد.

كما يساعد الشحن عبر شركة الكهرباء على التأكد من تنفيذ تصفير الشرائح في موعده الصحيح، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الاستهلاك الشهري، خاصة في حالات الاستخدام المرتفع.

لذلك، ينصح الخبراء بضرورة التوجّه إلى شركة الكهرباء مرة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقل لإجراء هذا التحديث، مع تفضيل أن يتم ذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر، لضمان بدء دورة استهلاك جديدة وفقًا لأقل شريحة ممكنة وبأقصى دقة في الحساب.

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

رد فعل غير متوقع من إبراهيم فايق بعد خسارة الزمالك أمام العاصمة

الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي

بعد واقعة مديونية 8 قروش.. حالات تحفظ البنك على أموال العملاء

انفجار مدوٍّ يضرب وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية .. والجيش يكشف التفاصيل

