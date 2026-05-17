تحويل مسار عاجل.. عودة المياه إلى بهتيم في القليوبية

​أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن الانتهاء الكامل من أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسي قطر 600 مم، الواقع بمنطقة عزبة الأمل ببهتيم التابعة لمحافظة القليوبية، وبدء عودة المياه تدريجياً للمناطق المتأثرة.

​وأوضحت الشركة، في بيان رسمي لها اليوم، أنها نجحت في إتمام كل الأعمال الإنشائية والفنية وضخ المياه في الشبكات قبل الموعد المحدد والمعلن عنه مسبقاً بساعتين كاملتين.



تواجد مكثف للمهندسين والفنيين

​وأشارت الشركة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الدفع بكامل طاقتها البشرية والفنية، من خلال تواجد مكثف للمهندسين، الفنيين، والعمال، مدعومين بكل المعدات والآلات اللازمة بموقع العمل على مدار الساعة؛ لضمان سرعة إنهاء المهمة، وتقليل فترة انقطاع الخدمة عن المواطنين.

​من جهتها، أعربت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن أسفها الشديد للمواطنين عن فترة انقطاع المياه، مؤكدة أن الأمر جاء لظروف خارجة عن إرادتها بهدف تطوير ورفع كفاءة الشبكات.

وشددت على أن العمل جاد ومستمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها.