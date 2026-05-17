الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات وتعذيب الأسرى الفلسطينيين

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن المعتقلين الفلسطينيين يواجهون بشكل ممنهج أشكالاً متعددة من التعذيب والانتهاكات، من بينها العنف الجنسي والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي، مشيراً إلى توثيق حالات اغتصاب واعتداءات طالت حتى الأطفال.

وجاءت تصريحات الخيطان تعليقاً على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، كشف شهادات لمعتقلين فلسطينيين سابقين تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات جنسية وتعذيب ممنهج داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، إضافة إلى اعتداءات نفذها جنود ومستوطنون وحراس سجون.

وأكدت المفوضية أنها تحققت من وفاة ما لا يقل عن 90 معتقلاً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أن من بين الضحايا فتى يبلغ من العمر 17 عاماً ظهرت عليه مؤشرات مجاعة حادة قبل وفاته.

وأضاف الخيطان أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن وفيات أخرى لمعتقلين فلسطينيين، لكنها لم توفر معلومات كافية تسمح بالتحقق من هويات الضحايا أو ظروف وفاتهم.

وشدد المتحدث الأممي على أن ما يجري يعكس، بحسب وصفه، خللاً عميقاً في منظومة الاحتجاز والمحاكمات المفروضة على الفلسطينيين، والتي تتضمن اعتقالات تعسفية ومحاكمات لا تتوافق مع القانون الدولي، داعياً إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفتها قوة احتلال.

وأثار تقرير "نيويورك تايمز" موجة غضب واسعة داخل إسرائيل، بعدما تضمن شهادات 14 معتقلاً فلسطينياً سابقاً تحدثوا عن انتهاكات واعتداءات جنسية وصفت بأنها صادمة ومروعة.