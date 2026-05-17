قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 إصابات في الزمالك قبل لقاء حسم الدوري مع سيراميكا كليوباترا
استقرار سعر صرف الدولار وتراجع اليورو و الإسترليني أمام الدينار الكويتي اليوم
السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
ثابت بدون تغيير.. الذهب يستقر في الصاغة بعد ساعتين من التعاملات الصباحية اليوم
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يشعل حفل أبو ظبي بأغانيه
البنك الأهلي يصطدم بالجونة في مواجهة مهمة بمجموعة الهبوط بالدوري الممتاز
وزير الرياضة يهنئ المعجزة أمينة عرفي ومصطفي عسل ببطولتي العالم للإسكواش
الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات وتعذيب الأسرى الفلسطينيين
"الدفاع الروسية": تدمير واعتراض 556 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وليالٍ عشر.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح| فيديو
3.2 مليون طن .. قفزة في توريد القمح المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات وتعذيب الأسرى الفلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن المعتقلين الفلسطينيين يواجهون بشكل ممنهج أشكالاً متعددة من التعذيب والانتهاكات، من بينها العنف الجنسي والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي، مشيراً إلى توثيق حالات اغتصاب واعتداءات طالت حتى الأطفال.

وجاءت تصريحات الخيطان تعليقاً على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، كشف شهادات لمعتقلين فلسطينيين سابقين تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات جنسية وتعذيب ممنهج داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، إضافة إلى اعتداءات نفذها جنود ومستوطنون وحراس سجون.

وأكدت المفوضية أنها تحققت من وفاة ما لا يقل عن 90 معتقلاً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أن من بين الضحايا فتى يبلغ من العمر 17 عاماً ظهرت عليه مؤشرات مجاعة حادة قبل وفاته.

وأضاف الخيطان أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن وفيات أخرى لمعتقلين فلسطينيين، لكنها لم توفر معلومات كافية تسمح بالتحقق من هويات الضحايا أو ظروف وفاتهم.

وشدد المتحدث الأممي على أن ما يجري يعكس، بحسب وصفه، خللاً عميقاً في منظومة الاحتجاز والمحاكمات المفروضة على الفلسطينيين، والتي تتضمن اعتقالات تعسفية ومحاكمات لا تتوافق مع القانون الدولي، داعياً إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفتها قوة احتلال.

وأثار تقرير "نيويورك تايمز" موجة غضب واسعة داخل إسرائيل، بعدما تضمن شهادات 14 معتقلاً فلسطينياً سابقاً تحدثوا عن انتهاكات واعتداءات جنسية وصفت بأنها صادمة ومروعة.

مفوضية الأمم المتحدة الانتهاكات الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين سجون الاحتلال الإسرائيلي مراكز الاحتجاز الإسرائيلية السجون الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

جماهير الزمالك

رد فعل غير متوقع من إبراهيم فايق بعد خسارة الزمالك أمام العاصمة

ييس توروب

الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي

انفجار مدوٍّ يهز وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية

انفجار مدوٍّ يضرب وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية .. والجيش يكشف التفاصيل

احمد موسي

تعليق ناري من أحمد موسى بعد خسارة الزمالك الكونفدرالية

ترشيحاتنا

حادث طريق جمصة

أهالي قرية أنشاق بالدقهلية يودعون 3 أبناء في حادث طريق جمصة

ارتباط أحمد الفيشاوي

لقى حورية البحر.. أحمد الفيشاوي يكشف عن حبيبته

وفاة المحامي محمد القاضي

أزمة قلبية وراء الوفاة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المحامي محمد القاضي بالإسماعيلية

بالصور

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

بالشراشيب والمجوهرات..ياسمين صبري تثير الجدل من مهرجان كان

بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان

لوك كاجوال.. هاجر أحمد تبهر متابعيها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد