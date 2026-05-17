رياضة

بتروجت يواجه مودرن سبورت في مواجهة قوية بمجموعة الهبوط بالدوري الممتاز

إسلام مقلد

يلتقي بتروجت مع نظيره مودرن سبورت في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مجموعة تفادي الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويدخل مودرن سبورت المباراة بشعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر وتأمين موقفه في جدول الترتيب، خاصة مع اشتعال المنافسة على البقاء قبل الجولات الأخيرة.

في المقابل، يسعى بتروجت إلى مواصلة نتائجه القوية خلال الفترة الأخيرة، بعدما قدم عروضًا مميزة في مجموعة الهبوط، ويأمل الفريق في تحقيق انتصار جديد يعزز موقعه بين فرق المقدمة.

ترتيب الفريقين في مجموعة الهبوط

ويحتل مودرن سبورت المركز السادس في جدول مجموعة تفادي الهبوط برصيد 35 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، ليواصل الفريق البترولي ظهوره القوي هذا الموسم.

الإسماعيلي أول الهابطين

وكان الإسماعيلي قد ودع رسميًا منافسات الدوري الممتاز وهبط إلى دوري القسم الثاني، عقب خسارته أمام وادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط.

وتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب مجموعة الهبوط في المركز الرابع عشر والأخير برصيد 19 نقطة، بعدما حقق فوزًا وحيدًا فقط خلال المرحلة الثانية من الدوري، من أصل 9 مباريات.

فاركو يلحق بالإسماعيلي

كما تأكد هبوط فاركو إلى دوري القسم الثاني، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام مودرن سبورت بهدف دون رد، ليتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب، ويصبح ثاني الفرق الهابطة رسميًا هذا الموسم.

بالصور

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

