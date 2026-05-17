أيمن يونس بعد هزيمة الزمالك : شدوا حيلكم قبل مواجهة سيراميكا

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق على هزيمة نادي الزمالك امس امام اتحاد العاصمة وخسارة اللقب



وكتب أيمن يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ بعد الهزيمة بنقول حزن مافيش تشجيع و مساندة من عيونا و زعل دلوقتي لا نستحمل و نخبيه ونقول مافيش و توجيه لوم و اتهامات برده مش موجهين و كله لحد دلوقتي مافيش .لكن تخسر من سيراميكا وتضيع الدوري..لاحنزعل كلنا قدامي اللاعبين وجماهير الزمالك و هنا ما تتطلبش حاجه وماتسألنيش..شدوا حيلكم ".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية