فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

نشر الفنان محمد علاء صور تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وتعد زوجة محمد علاء ، من اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة محمد علاء في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

شهدت دراما رمضان 2026 حضورًا قويًا للفنان محمد علاء، الذي خطف الأنظار من خلال مشاركته في مسلسلي عين سحرية وتوابع، حيث قدم شخصيتين مختلفتين تمامًا، بين الغموض والتشويق في الأول، والبعد الإنساني في الثاني.

وفي حوار خاص لموقع صدى البلد، يكشف محمد علاء عن كواليس العملين وتفاصيل تحضيراته لشخصياته.



في البداية.. حدثنا عن تحضيراتك لشخصية شهاب الصفطاوي في «عين سحرية»؟

شخصية شهاب الصفطاوي كانت تحتاج مجهودًا كبيرًا، لأنها شخصية مركبة ولها أبعاد نفسية مختلفة. قرأت كثيرًا في علم النفس، وذاكرت السيناريو بشكل دقيق حتى أقدمها بشكل مقنع للجمهور.



هل اعتمدت على مرجع معين في التحضير؟

لا، لم أعتمد على مرجع فني محدد، لكن ركزت على فهم الشخصية من خلال النص والتحليل النفسي.



كيف وجدت التعاون مع المخرج السدير مسعود؟

كانت تجربة مميزة جدًا، لأنه يهتم بأدق التفاصيل، وده ساعدنا نطلع العمل بشكل قوي ومختلف.