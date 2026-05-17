ديني

موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات.. ساعات قليلة وتستطلع دار الإفتاء هلال ذي الحجة

إيمان طلعت

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات، يترقب الملايين من المسلمين في شتى بقاع الأرض موعد عيد الاضحى ووقفة عرفات خير أيام الدنيا على الإطلاق، ساعات قليلة وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، واستقبال أفضل أيام الدنيا، والذي يترتب عليه معرفة موعد مناسك الحج، ويوم وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

موعد عيد الأضحى 2026 فلكياً

بحسب الحسابات الفلكية المبدئية، من المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من الأربعاء 27 مايو وحتى الجمعة 29 مايو.

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 

وعليه يكون يوم الثلاثاء 26 مايو وقفة عرفات، والأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر)، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو، وهي الأيام التي تشهد ذروة المناسك في الأراضي المقدسة ومظاهر الاحتفال بتقديم الأضاحي في مختلف بلدان العالم الإسلامي

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 في مصر

بحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

وجاءت تفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 كالتالي:

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات
الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى
الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد
الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد
السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى
وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.

وقت صلاة عيد الأضحى

يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر، وعلى المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر والثواب حاصل وثابت حال العُذر، بل إنَّ التعبُّد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبُّد في المسجد، ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاءً كما ذكر العديد من العلماء.

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

