ديني

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات، تشهد محركات البحث خلال الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين لمعرفة موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026، خاصة مع نهاية شهر ذو القعدة حيث تستطلع المملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم السبت الموافق 16 مايو 2026، 29 ذو القعدة 1447هجريا، ومنها تبدأ العشر الاوائل من ذي الحجة وينطلق موسم الحج الذي يُعد من أعظم الشعائر الدينية لدى المسلمين، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بأنه من أفضل الأيام .

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات

تعلن السعودية مساء اليوم السبت رؤية هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا، وتشير التقديرات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن توافق وقفة عرفات في عام 2026 يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو اليوم الذي يمثل الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث يتجمع الحجاج على جبل عرفات لأداء الوقوف بعرفات .

وبحسب التقديرات نفسها، يكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك المعروف بيوم النحر، بينما تستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو 2026 .

موعد عيد الأضحى 2026

ويكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر)، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو، وهي الأيام التي تشهد ذروة المناسك في الأراضي المقدسة ومظاهر الاحتفال بتقديم الأضاحي في مختلف بلدان العالم الإسلامي.

يوم عرفة 

يُعد يوم عرفة من أبرز الأيام في التقويم الهجري، إذ يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات منذ طلوع الشمس وحتى غروبها، في مشهد روحاني مهيب يجسد أعظم أركان الحج، ما يجعله محل اهتمام واسع من المسلمين حول العالم. 

فضل يوم عرفة

وورد الكثير من الأحاديث التي تثبت فضل يوم عرفة ، فهو يوم مغفرة للذنوب ورفعة الدرجات ومغفرة السيئات وقضاء الحاجات وفيه من الأسرار ما ينبغي الوقوف عليها والتأمل فيها.

وثبت عن فضل يوم عرفة أنه يوم تجديد العهد لله واستجابة للفطرة ، فيقول الله (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ).

عن فضل يوم عرفة ، ثبت أنه يوم عتق النيران ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» رواه مسلم في الصحيح.

وثبت عن فضل يوم عرفة ، ما ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

الدعاء في يوم عرفة

مستجاب لجميع العباد، كما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي (3585).

من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم عرفة هو " اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وعفوا عما تعلم إنك الأعز الأكرم"، وأشرف ما في الدنيا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

كذلك قول لا إله إلا الله هو من أفضل الذكر خلال يوم عرفة، بالإضافة إلى الاستغفار، وحسن التأدب، والابتسام فى وجه المؤمنين.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 في مصر

بحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

وجاءت تفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 كالتالي:

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات
الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى
الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد
الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد
السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى
وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

أبطال فيلم "إذا كنت تفكر جيدًا" يلفتون الأنظار في مهرجان كان

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

