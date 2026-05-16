متى يوم عرفة 2026؟.. الإفتاء تحدد موعد وقفة العيد خلال 5 ساعات

لاشك أن الجميع يبحثون عن متى يوم عرفة 2026 ؟، لأنه موعد الفرج والجبر واستجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات ومغفرة الذنوب وتطهير القلوب وسعة الأرزاق سواء للحجاج أو لغير الحجاج، للصائمين وغير الصائمين، وحيث يسرع ذي القعدة في الرحيل ليفسح لشهر ذي الحجة وعشرتها المباركة، التي يأتي يوم عرفة في تاسع أيامها، ولعل هذا ما يزيد البحث عن متى يوم عرفة 2026 ؟.

متى يوم عرفة 2026

من المقرر أن تحدد دار الإفتاء المصرية ، متى يوم عرفة 2026 والذي يوافق يوم التاسع من ذي الحجة وهو وقفة عيد الأضحى المبارك، وذلك اليوم السبت الموافق 29 من شهر ذي القعدة الهجري، من خلال استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، وعلى وجه الدقة مع غروب شمس اليوم السبت الموافق 29 من شهر ذي القعدة الهجري ، و16 مايو لعام 2026 ميلاديًا.

وبناء عليه يتم تحديد بداية العشر من ذي الحجة 2026 هل هي الأحد أم الإثنين ، حيث إنه إذا كان شهر ذي القعدة 29 يومًا فإنه من المقرر أن يكون غد الأحد الموافق 17 مايو 2026 هو غرة ذي الحجة.

أما إذا تبين أن يوم غد الأحد الموافق 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة فإن أول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تكون الإثنين، ومن ثم يكون يوم عرفة 2026 وهو يوم التاسع من ذي الحجة يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 م و 9 ذي الحجة 1447 هـ.

موعد وقفة عرفة 2026

حددت الحسابات الفلكية موعد وقفة عرفة 2026 ، بأنه من المقرر أن تكون عدة شهر ذو القعدة (30 يومًا)، وبذلك يكون يوم غد الأحد ( 17 مايو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وتبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 بعد غد الإثنين ( 18 مايو) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وحيث إن يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة الهجري، فإن موعد وقفة عرفة 2026 يكون من فجر الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 م حتى المغرب.

وقد أوضحت الحسابات الفلكية أن غرة شهر ذي الحجة 1447هـ فلكيًّا ستكون يوم الإثنين 18 مايو 2026 م ، أما عن وقفة عرفات لعام 1447 فستوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 م، وسيكون عيد الأضحى المبارك فلكيًّا يوم الأربعاء 27 مايو 2026 م.

تاريخ يوم عرفة 2026

ورد بحسب الحسابات الفلكية أن تاريخ يوم عرفة 2026 وهو يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1447 هـ، يوافق الثلاثاء 26 مايو 2026 م، حيث إن العشر الأوائل من ذي الحجة تبدأ من الإثنين إلى الثلاثاء ، على النحو التالي:

الإثنين 18 مايو 2026 ويوافق 1 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الثلاثاء 19 مايو 2026 ويوافق 2 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الأربعاء 20 مايو 2026 ويوافق 3 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الخميس 21 مايو 2026 ويوافق 4 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الجمعة 22 مايو 2026 ويوافق 5 ذي الحجة 1447 فلكيا .

السبت 23 مايو 2026 ويوافق 6 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الأحد 24 مايو 2026 ويوافق 7 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الإثنين 25 مايو 2026 ويوافق 8 ذي الحجة 1447 فلكيا، يوم التروية.

الثلاثاء 26 مايو 2026 ويوافق 9 ذي الحجة 1447 فلكيا، يوم وقفة عرفات.

يوم عرفة

ورد أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وقد عظَّم الله -تعالى- مكانة يوم عرفة، ورفع منزلته، وجعله أفضل الأيّام للأسباب الآتية: فيه تتنزّل الرحمات. تجاب فيه الدعوات. يغفر الله -تعالى- فيه الأخطاء والزلّات. ويُعين فيه أهل العثرات.

ويعدّ يوم عرفة من أعظم الأيّام التي تمرّ على المسلمين؛ إذ إنّه يوم توبة وإنابة العباد إلى ربّهم -عزّ وجلّ-، كما أنّه يوم الطاعات والعبادات التي تقرّبهم منه -سُبحانه-.

ليُدركوا بأنّ ما أعدّه لهم من الأجر والثواب خيرٌ من الدُّنيا وما فيها من ملذّاتٍ وأهواءٍ، ولذلك يُستسحن بكلّ مُسلمٍ الإقبال على الطاعات والعبادات فيه، واستغلاله بما يحقّق رضى الله -سُبحانه وتعالى-، ويقي النّفوس من الشحناء والبغضاء.

ويسمى وقفة عيد الأضحى المبارك، أو وقفة عرفات أو وقفة عرفات ، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة؛ يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف، أي أنها سميت بذلك؛ لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة.

فضل يوم عرفة

1- يوم إتمام النعمة وإكمال الدين على المسلمين من الله عز وجل، قال تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا».

2- وقد أخبر سيدنا عمر رضي الله عنه أنّ هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة وهو قائم بعرفة.

3- غفران الذنوب في هذا اليوم والعتق من النيران، حيث ورد أنه يوم نيل العتق من نار جهنّم، ومغفرة الذنوب ثبت عن عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمِ المَلَائِكَةَ، فيَقولُ: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ)، لذلك يجدر بالمسلم اجتناب كلّ ما حرّم الله؛ لنَيْل العتق من النار، ومغفرة الذنب.

4- مباهاة الله تعالى ملائكةَ السماء بأهل عرفات، فورد أنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللهَ -عزَ وجلَّ- يباهي ملائكتَهُ عشيةَ عرفةَ بأهلِ عرفةَ فيقولُ: انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غُبراً)، ومن أتمّ النِّعم التي يمنّ بها الله -تعالى- على عباده يوم عرفة؛ نزوله إلى السماء الدُّنيا، إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (ما مِن يومٍ أفضلُ عندَ اللهِ مِن يومِ عرفةَ ينزِلُ اللهُ إلى السَّماءِ الدُّنيا فيُباهي بأهلِ الأرضِ أهلَ السَّماءِ).

5- قسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»، والله العظيم لا يقسم إلا بعظيم.

6- يوم أخذ الله تعالى الميثاق من ذرية آدم عليه السلام.

7- صيام هذا اليوم سبب لتكفير ذنوب سنتين؛ سنة قبل وسنة بعده.