مروان عطية: وجود محمد صلاح يمنح منتخب مصر «قوة إضافية» قبل كأس العالم 2026

أكد مروان عطية، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ثقته الكبيرة في قدرة الفراعنة على تقديم مستويات قوية خلال منافسات كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق نتائج إيجابية ومنافسة المنتخبات الكبرى في البطولة.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته للمشاركة في البطولة العالمية، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ويبدأ مشواره بمواجهة مرتقبة أمام المنتخب البلجيكي يوم 15 يونيو، في مباراة تمثل اختبارًا مهمًا لطموحات الفراعنة.

وخلال ظهوره في برنامج “اللعيب”، أوضح مروان عطية أن أكثر لاعب كان يتمنى وجوده مع منتخب مصر في كأس العالم هو محمد صلاح، معربًا عن سعادته بتحقق ذلك، لما يمثله قائد المنتخب من قيمة فنية كبيرة وخبرة دولية قادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

كما أشار إلى أنه كان يتمنى أيضًا مشاهدة محمد أبو تريكة بقميص المنتخب في مثل هذه البطولة، مؤكدًا أنه كان من أشد المعجبين به منذ الصغر، وكان يحرص على اقتناء قميصه، نظرًا لما يتمتع به من شعبية واسعة ومكانة خاصة لدى الجماهير المصرية.

وتطرّق لاعب الأهلي إلى الجدل المثار حول قائمة المنتخب وبعض الأسماء التي لم يتم استدعاؤها، مؤكدًا أن قرارات الاختيار تعود في النهاية إلى المدير الفني وحده، باعتباره المسئول الأول عن الفريق ونتائجه.

وأضاف أن الجميع مطالب باحترام رؤية الجهاز الفني، سواء فيما يتعلق باللاعبين المنضمين أو المستبعدين، لأن المدرب هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراته الفنية أمام الجماهير والإدارة.

وأشاد مروان عطية بقدرات عبد الله السعيد، مؤكدًا أنه من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة الذين حافظوا على مستواهم الفني لسنوات طويلة، وكان دائم الحضور مع المنتخب الوطني.

كما تحدّث عن محمد شحاتة، مشيرًا إلى قوة العلاقة التي تجمعهما، واصفًا إياه بأنه بمثابة شقيقه الأصغر، ومتمنيًا له المزيد من النجاح والتطور خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام تصريحاته، أعرب مروان عطية عن تفاؤله بشأن مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخب بالبطولة، مؤكدًا ثقته في قدرة الفراعنة على تحقيق نتيجة إيجابية.

وتوقع أن تنتهي المباراة بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، أو على الأقل الخروج بتعادل إيجابي يمنح الفريق دفعة قوية لمواصلة المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.