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المصلحة فوق كل الاعتبارات.. حسن شحاتة: المدير الفني هو صاحب القرار في اختيارات المنتخب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصلحة فوق كل الاعتبارات.. حسن شحاتة: المدير الفني هو صاحب القرار في اختيارات المنتخب

حسن شحاته
حسن شحاته
رباب الهواري

تحدّث حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن الجدل الدائر حول استبعاد المهاجم مصطفى محمد من قائمة المنتخب، مؤكدًا أن اختيار اللاعبين حق أصيل للجهاز الفني، وأن المدرب هو المسئول الأول والأخير عن قراراته الفنية وما يترتب عليها من نتائج.

وأوضح «شحاتة» أن أي مدير فني يمتلك رؤية خاصة في اختيار العناصر التي تناسب أسلوبه وخططه، لذلك لا يمكن الحكم على قراراته قبل رؤية النتائج داخل الملعب، مشددًا على ضرورة منح المدرب الثقة الكاملة للقيام بعمله بعيدًا عن الضغوط والانتقادات غير الموضوعية.

رفض تحويل اختيارات المنتخب إلى صراع جماهيري

وأشار شحاتة إلى أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق بأسماء اللاعبين المستبعدين أو المنضمين، بل في الطريقة التي يتم بها التعامل مع قرارات المنتخب داخل الشارع الرياضي، حيث تتحول في كثير من الأحيان إلى جدل بين جماهير الأندية المختلفة.

وأكد أن البعض يربط اختيارات المنتخب بانتماءات اللاعبين لأنديتهم، وهو أمر يضر بمصلحة الكرة المصرية ويبعد النقاش عن الجوانب الفنية التي يجب أن تكون الأساس في تقييم أي قرار يصدر عن الجهاز الفني.

تجربة شخصية تؤكد أهمية الرؤية الفنية

واستشهد شحاتة بتجربته خلال فترة قيادته للمنتخب الوطني، موضحًا أنه سبق له ضم عدد كبير من اللاعبين من نادٍ واحد في بعض الفترات، بينما غاب لاعبون من أندية أخرى، وذلك وفقًا لاحتياجات المنتخب في ذلك الوقت.

وأكد أن هذه القرارات لم تكن مرتبطة بالألوان أو الانتماءات، وإنما كانت تعتمد بشكل كامل على الجاهزية الفنية والقدرة على تنفيذ متطلبات الجهاز الفني داخل الملعب.

العدالة أساس الاختيار

واختتم حسن شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة في اختيار اللاعبين لا تعني توزيع الفرص بين الأندية، بل تعني منح الفرصة لمن يستحقها فنيًا ويستطيع تقديم الإضافة للمنتخب.

وشدد على أن مصلحة المنتخب الوطني يجب أن تبقى فوق كل الاعتبارات، وأن المعيار الوحيد لاختيار اللاعبين يجب أن يكون المستوى الفني والقدرة على خدمة الفريق وتحقيق أهدافه، بعيدًا عن أي حسابات جماهيرية أو انتماءات للأندية. 

حسام حسن حسن شحاته منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم

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