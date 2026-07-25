أمير هشام: بن رمضان مستمر مع الأهلي بعد توقف مفاوضات قطر لضمه

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد علي بن رمضان مستمر مع النادي الأهلي حتى الآن، بعد توقف عرض الشمال القطري للتعاقد معه خلال الصيف الجاري.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: نادي الشمال القطري كان قريب في وقت سابق من التعاقد مع بن رمضان، لكن المفاوضات توقفت رغم توصلهم لاتفاق مع اللاعب على كافة البنود الشخصية.

وأضاف أمير هشام: بن رمضان مستمر مع الأهلي حتى الآن، وفي حالة وصول عرض جاد للتعاقد معه سوف يتم دراسته جيدًا.

وأشار إلى أن اللاعب التونسي منتظم في التدريبات الجماعية حاليًا تحت قيادة الحسين عموتة، ومسألة رحيله غير محسومة على الإطلاق.