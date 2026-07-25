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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الزمالك يتمسك بتأسيس شركة الكرة.. وانهاء قضايا الرخصة

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك أكد عدم التراجع عن فكرة تأسيس شركة الكرة في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن بعض الأنباء قد انتشرت حول إمكانية رحيل جون إدوارد عن منصب المدير الرياضي في ظل الأزمات الأخيرة، لكن جاء بيان الزمالك منذ قليل حاسمًا للأمر ليتأكد إنشاء الشركة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع ابراهيما نداي ونادي أوليكساندريا الأوكراني.

وأضاف أمير هشام: الزمالك قام بتحويل 800 ألف دولار لنادي أوليكساندريا الأوكراني، ويتبقى 300 ألف دولار سيتم تحويلهم في وقت لاحق، وقام النادي بإرسال خطاب التحويل.. وبذلك النادي قام بإثبات قيامه بإنهاء القضايا قبل موعد الرخصة.

وأكمل: أما الأمور الأخرى فهي متروكة للجنة التراخيص، والأمور ستتضح بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.

الإعلامي أمير هشام نادي الزمالك الزمالك رحيل جون إدوارد جون إدوارد

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