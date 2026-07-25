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سعر ومواصفات BMW الفئة الرابعة "جران كوبيه" 2026 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات BMW الفئة الرابعة "جران كوبيه" 2026 في السعودية

 BMW الفئة الرابعة جران كوبيه 2026
 BMW الفئة الرابعة جران كوبيه 2026
صبري طلبه

تعد BMW واحدة من أبرز الشركات العالمية في صناعة السيارات الفاخرة، إذ تعود بداياتها إلى عام 1916، ونجحت على مدار أكثر من قرن في بناء مكانة قوية بفضل اعتمادها على الابتكار والتطوير المستمر. 

وقدمت خلال مسيرتها مجموعة واسعة من الطرازات التي تنوعت بين السيارات الرياضية والعائلية والفاخرة، منها طرازات الفئة الرابعة وخاصة نسخة جران كوبيه 2026 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع.

 BMW الفئة الرابعة جران كوبيه 2026

تصميم BMW الفئة الرابعة جران كوبيه 2026

تنتمي BMW الفئة الرابعة جران كوبيه 2026 إلى فئة سيارات الكوبيه المدمجة الفاخرة، وتأتي السيارة بمساحة تخزين خلفية تبلغ 470 لترًا، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، وعجلات رياضية قياس 20 بوصة مصنوعة من الألمنيوم في الأمام والخلف.

محركات BMW الفئة الرابعة جران كوبيه 2026

تقدم BMW الفئة الرابعة جران كوبيه 2026 بخيارين من منظومات الحركة، حيث تعتمد الفئة الأولى 420i على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 184 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر.

 BMW الفئة الرابعة جران كوبيه 2026

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يعمل مع نظام دفع خلفي، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 59 لترًا، وتحتاج السيارة إلى 7.9 ثانية للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

وتأتي الفئة الأعلى 430i  بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر أيضًا، لكنه يقدم أداءً أكبر بفضل قوته البالغة 258 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر.

 BMW الفئة الرابعة جران كوبيه 2026

ويعمل هذا المحرك مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي نفسه المكون من ثماني سرعات، إلى جانب نظام الدفع الخلفي، بينما تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثانية.

سعر BMW الفئة الرابعة جران كوبيه 2026 في السعودية

تقدم BMW الفئة الرابعة جران كوبيه موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 314,295 ريالًا سعوديًا. 

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