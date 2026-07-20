بسقف مكشوف .. سعر BMW الفئة الرابعة 2026 في السعودية

تعتبر الفئة الرابعة واحدة من أشهر فئات BMW الألمانية العريقة، ومن أبرز إصداراتها النسخة ذات السقف المكشوف التي تجمع بين التصميم الرياضي والأداء القوي مع باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك BMW الفئة الرابعة 2026

تقدم BMW الفئة الرابعة 2026 المكشوفة بفئة 420i على محرك بنزين سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توين تيربو، ويتكون من أربع أسطوانات، ليولد قوة تصل إلى 184 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 300 نيوتن متر.

BMW الفئة الرابعة 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.5 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومترًا في الساعة، مع تسجيل معدل استهلاك وقود يبلغ 15.8 كيلومترًا لكل لتر.

تجهيزات BMW الفئة الرابعة 2026

تقدم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث تأتي المقاعد الرياضية مزودة بخاصية التعديل الكهربائي إلى جانب التدفئة والتبريد، بينما يحصل السائق على مقود جلدي متعدد الوظائف يدعم خاصية التدفئة، كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 14.9 بوصة تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

BMW الفئة الرابعة 2026

وتوفر السيارة أيضًا شاشة عرض على الزجاج الأمامي لعرض المعلومات المهمة دون تشتيت انتباه السائق، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي مزود بفتحات تهوية للمقاعد الخلفية، كما تم تجهيز المقصورة بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأول، وإضاءة داخلية.

BMW الفئة الرابعة 2026 وأنظمة السلامة

حرصت BMW على تزويد الفئة الرابعة 2026 بحزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، إذ تضم نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، حساسات حركة، وسائد هوائية للحماية.

BMW الفئة الرابعة 2026

كما تشمل التجهيزات نظام المساعدة على صعود المرتفعات، ومثبت سرعة متكيف، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تعمل بصورة تلقائية عند الحاجة، وتوفر السيارة كذلك نظام متابعة المسار الذي يشمل التحذير عند مغادرة الحارة المرورية ومساعد البقاء داخلها، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، والتنبيه من خطر التصادم الخلفي، ونظام مراقبة إجهاد السائق.

سعر BMW الفئة الرابعة 2026 في السعودية

تقدم BMW الفئة الرابعة 2026 المكشوفة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 317,745 ريال.