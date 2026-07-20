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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات BMW كوبيه 2026 في السوق السعودي

BMW كوبيه 2026 الفئة الثانية
BMW كوبيه 2026 الفئة الثانية
صبري طلبه

تواصل BMW تعزيز حضورها في السوق السعودي عبر مجموعة متنوعة من الطرازات، ومن أبرزها الفئة الثانية كوبيه موديل 2026، التي تأتي ضمن السيارات الرياضية المدمجة ذات التصميم العصري. 

تصميم BMW كوبيه 2026

تأتي BMW كوبيه 2026 بنسبة طول بلغت 4,546 مم، بينما يصل العرض إلى 1,839 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1,404 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,741 مم، ويتراوح الوزن بدون ركاب بين 1,564 و1,754 كجم بحسب الفئة.

 BMW كوبيه 2026

حصلت السيارة على مجموعة من التجهيزات الخارجية حيث زودت بمصابيح أمامية وخلفية ونهارية تعمل بالكامل بتقنية LED، وتعتمد جميع الفئات على عجلات رياضية قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

محرك BMW كوبيه 2026 

تتوفر BMW كوبيه 2026 بعدة خيارات للمحركات، تبدأ بفئة 230i و230i XDrive  التي تعتمد على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع خلفي، وتنتج هذه المنظومة قوة تبلغ 255 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر.

 BMW كوبيه 2026

وتبلغ سعة خزان الوقود للسيارة BMW كوبيه 2026 نحو 52 لترًا، وتصل السرعة القصوى إلى 209 كم في الساعة، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 5.5 ثانية.

فئات M240i و M240i XDrive عالية التجهيز

تقدم BMW الفئة M240i و M240i XDriveبمحرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع خلفي. 

 BMW كوبيه 2026

وتبلغ قوة المحرك 382 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 500 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تبلغ 209 كم في الساعة، وقدرة على الانطلاق من السكون إلى 96 كم في الساعة خلال 4.5 ثانية.

سعر BMW كوبيه 2026 الفئة الثانية في السوق السعودي

تطرح BMW كوبيه موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 227,700 ريال.

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