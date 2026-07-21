مصدر عسكري إيراني: أي قرار بإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على الاعتبارات الأمنية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك مصدر عسكري إيراني، قال إن أي قرار بإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على الاعتبارات الأمنية.





أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط تعرضتا لحريق واسع وتوقفتا بعد وقوع انفجار أثناء محاولتهما عبور ما وصفه بـ"المسار غير الآمن" في جنوب مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في بيان إن الناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر المنطقة "بتوجيهات ومعلومات مضللة من الجيش الأمريكي"، مشيراً إلى أن وحدات الإنقاذ تعمل على إجلاء طواقم السفينتين من الموقع.

وأضاف البيان أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري جددت تحذيرها لشركات الشحن بضرورة "الحفاظ على سلامة أطقمها وسفنها"، داعية إلى عدم الاعتماد على المعلومات الأمريكية وتجنب ما وصفها بـ"الممرات الملوثة والخطرة".