إيران تعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد محاولة عبور مسار غير آمن

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط تعرضتا لحريق واسع وتوقفتا بعد وقوع انفجار أثناء محاولتهما عبور ما وصفه بـ"المسار غير الآمن" في جنوب مضيق هرمز.



وقال الحرس الثوري في بيان إن الناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر المنطقة "بتوجيهات ومعلومات مضللة من الجيش الأمريكي"، مشيراً إلى أن وحدات الإنقاذ تعمل على إجلاء طواقم السفينتين من الموقع.

وأضاف البيان أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري جددت تحذيرها لشركات الشحن بضرورة "الحفاظ على سلامة أطقمها وسفنها"، داعية إلى عدم الاعتماد على المعلومات الأمريكية وتجنب ما وصفها بـ"الممرات الملوثة والخطرة".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الثلاثاء، تلقيها بلاغاً عن حادث بحري وقع على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال شرقي منطقة ليما في سلطنة عُمان.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت عدة بلاغات تفيد بأن ناقلة نفط أرسلت نداء عبر قناة الطوارئ البحرية VHF Channel 16، أبلغت فيه بأنها تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

وأضافت أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.