ترامب: أجريت محادثة جيدة جدا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، إنه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنم، مشيدا بـ"العلاقة المتميزة" التي تربط بين واشنطن ولندن، ومشيرا إلى أنهما سيلتقيان قريبا.

وأكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن "رئيس الوزراء أمامه مهمة كبيرة، لكنه سيكون قادرا على إنجازها، وبالطبع ستكون الولايات المتحدة حاضرة للمساعدة".

وأضاف أنهما ناقشا قضايا تشمل التجارة والتعاون العسكري وإزالة الألغام من مضيق هرمز.

و من جانبه، كشف رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، حكومته الجديدة الإثنين، مستبعدا المقرّبين من سلفه كير ستارمر، وذلك بعد تولّيه منصبه كسابع رئيس وزراء لبريطانيا منذ العام 2016.

عيّن بورنهام وزير الدفاع السابق جون هيلي الذي غادر حكومة ستارمر بسبب خلافات على الميزانية، في منصب وزير المال خلفا لراشيل ريفز. وتنتظر هيلي مهمة شاقة نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادي والضغوط التي تُعانيها المالية العامة نتيجة ارتفاع مستوى الدين.

وعُيّن وزير الطاقة المنتهية ولايته إد ميليباند وزيرا للخارجية. أما شبانة محمود المعروفة بموقفها المتشدد تجاه الهجرة، فبقيت في منصبها كوزيرة للداخلية.

واستُبعِد بورنهام الوزراء المقرّبون من كير ستارمر، مثل وزير العدل ونائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته ديفيد لامي، ووزيرة المال المنتهية ولايتها راشيل ريفز أو بيتر كايل وزير التجارة السابق.