أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 في محلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب محليا، متأثرة بصعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء حيث زاد بنحو 2 % لتسجل الأوقية 4073 دولار مقارنة 4005 بسعر أغلاق أمس الإثنين بزيادة 68 دولار.

وسجل عيار 21 الآن 5910 جنيها مقارنة 5850 جنيها سعر أمس بزيادة 60 جنيها في الجرام الواحد.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6755 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6695 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5910 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5860 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5065 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5025 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3940 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3905 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47280 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46880 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 210080 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 208305 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

سجل سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.57 جنيه مقابل 51.03 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4073 دولار.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.